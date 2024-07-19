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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額38.69億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:34

台股今日化學工業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.01%，總成交額38.69億元，大盤占比0.78%。

該產業上漲家數3、下跌家數23、平盤家數2。領跌個股中華化(1727-TW)19日13:30股價下跌1.65元，報35.75元，跌幅4.41%。

化學工業近5日上漲1.86%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 +1.86% -4.07%
近一月 +3.09% +2.82%
近三月 +3.94% +15.26%
近六月 +13.08% +35.82%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
中華化35.75-4.41%

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