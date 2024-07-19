盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額38.69億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:34
台股今日化學工業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.01%，總成交額38.69億元，大盤占比0.78%。
該產業上漲家數3、下跌家數23、平盤家數2。領跌個股中華化(1727-TW)19日13:30股價下跌1.65元，報35.75元，跌幅4.41%。
化學工業近5日上漲1.86%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.86%
|-4.07%
|近一月
|+3.09%
|+2.82%
|近三月
|+3.94%
|+15.26%
|近六月
|+13.08%
|+35.82%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額11.16億
- 盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額113.94億
- 盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額30.33億
- 盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額409.41億
鉅亨號貼文看更多
下一篇