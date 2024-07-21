〈黃金多頭〉川普若當選將推升金價！瑞銀估年底漲至2600美元 明年上看2700

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-21 11:10

瑞銀表示繼續看好黃金，預計今年底金價或升至 2600 美元 / 盎司，明年 6 月進一步升至 2700 美元 / 盎司。市場認為其再度當選美國總統的概率有所上升，提振對黃金的需求，瑞銀認為黃金能有效對沖地緣政治、通膨和過度赤字等風險。

黃金價格因美元上漲，且在美國 9 月降息預期不斷升溫的推動下，黃金現貨金價於上周三 (17 日) 觸及 2483.60 美元的歷史新高後，引發交易者獲利了結，於上周五 (19 日) 最高跌逾 2% 的每盎司 2399.27 美元。據統計，國際金價年初至今的漲幅爲 14.7%。

國內銀樓黃金上周最高衝至 1 錢 10030 台幣的天價、臺灣銀行的黃金存摺牌告價亦於上周屢創新高，於上周四 (18 日) 漲至每公克 2606 元後，漲勢暫時告歇。

瑞銀表示，此輪漲勢主要由市場對美聯儲 9 月降息，和川普再度當選總統的預期增強所致。美聯儲主席鮑威爾週一的鴿派言論增加了今年晚些時候開啟寬鬆週期的可能性，目前市場定價隱含 9 月份降息的概率接近 100%。此外，上週末美國前總統川普遭暗殺失敗後，市場認為其再度當選美國總統的概率有所上升，進一步提振了對黃金的需求，因為投資者認為川普可能的政治提案對關稅和稅收政策影響較大。