生成式AI能否在中國加速普及？瑞銀看到900億美元潛在市場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-20 11:30

中國軟體股票從年初至今回檔了 15% 以上，市場擔心生成式 AI 普及速度放緩且成本高昂。但協力廠商資料表明，大語言模型（LLM）性能正迅速進步，且客戶需求不斷增長。市場是否低估了長期收入增長前景？瑞銀認為，生成式 AI 為軟體、雲、服務公司開闢達 900 億元的潛在市場。

瑞銀投資銀行研究部構建了一個評估框架，以比較不同軟體垂直子行業。

自高性能 GPU 出口受限以來，市場一直擔憂這或將阻礙中國生成式 AI 發展，因為從縮放法則（scaling law）來看，AI 晶片計算能力在提升大語言模型性能方面至關重要。同時，瑞銀看到 2024 年 AI 行業發展成果令人鼓舞。

瑞銀指出，中國仍具有以下優勢：活躍的 AI 開發者社區、海量資料和多元化使用場景。隨著對中國獲取先進技術的限制不斷加碼，中國 AI 生態系統正試圖轉向更加自給自足的模式，學術界、開發者社區、產業參與者攜手合作推動該模式發展，並得到政府的政策支持。全球多個協力廠商評測資料顯示，中國領先大語言模型性能表現接近 GPT4，且價格具有競爭力。

在任務性質偏向勞動密集型，但準確度要求較低的使用場景中，生成式 AI 用戶滲透更快。瑞銀看到個人應用生成式 AI 解決方案，滲透較企業更快。

雖然生成式 AI 個人使用場景眾多，但從功能層面看，瑞銀發現 AI 搜索、即時通訊軟體、辦公生產力軟體、數位角色 / 伴侶的客戶應用速度更快。個人用戶變現目前仍處於早期階段，但隨著市場整合，瑞銀預計變現將逐步實現。

儘管企業採用週期比個人更長，瑞銀注意到國企正率先採購受政策支持的 AI 解決方案。瑞銀認為，生成式 AI 不僅為軟體、雲、服務公司開闢了規模達 900 億元的潛在市場，也改變了競爭格局。

根據瑞銀的公司調研，瑞銀預計 B 端應用 (B2B) 有望於 H224 加速。早期的 B 端使用場景主要集中在知識管理和問答、企業搜索、客戶服務（AI 聊天機器人）、各類工作流程（人力資源、會計、合規和法律等）中的員工生產力提升。

整體而言，瑞銀預計生成式 AI 技術在中國將加速滲透，預計 2024-30 年生成式 AI 軟體、IT 和雲服務市場規模 CAGR 將達 37%。 由於 IT 軟體預算限制和生成式 AI 產品處於早期階段，瑞銀認為生成式 AI 技術滲透可能是漸進的，到 2030 年將滲透至 5.1% 的軟體、IT 和雲服務預算中。

作為生成式 AI 商業化的先驅，美國市場更為發達。瑞銀的研究表明，該市場的商業化同樣處於非常早期的階段，多數軟體公司仍專注于客戶教育和產品改進。

定價策略通常包括：

對更貴的 SKU 的向上銷售；

基於使用量和價值進行定價——這一方法降低了採用門檻，使不經常使用的用戶不必支付太多費用，公司可從用戶成功中受益；

基於席位的訂閱模式。

生成式 AI 功能集成通常能説明軟體公司提升 ARPU 和續費率，兩者為衡量收入增長可持續性的關鍵運營指標。

瑞銀提供了一個框架來比較，所覆蓋的軟體公司受到生成式 AI 技術的相對影響：

1. 廠商能夠獲得優質且大量領域專業資料有助其訓練更好的垂直模型，從而可以開發更準確、更有用的 AI 應用。

2. 終端使用者對於應用準確程度的偏好可能影響其應用 AI 的速度，從而影響軟體廠商 AI 產品普及。

3. 軟體廠商定價能力這一指標代表廠商能否從 AI 高端定價中受益或者能否向更多現有客戶銷售。

4. 廠商的研發強度能較好衡量廠商在 AI 方面的能力。