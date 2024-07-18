〈貴金屬盤後〉降息日近了！獲利了結推動 黃金觸及新高後回落

鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 06:28

黃金價格周三 (17 日) 延續漲勢，創歷史新高，因市場樂觀期待美聯準會 (Fed) 9 月啟動降息，同時美元疲軟提振黃金需求。

現貨黃金下跌約 0.2% 至每盎司 2462.85 美元。

8 月交割的黃金期貨價格下跌，收每盎司 2461.88 美元。

High Ridge Futures 另類投資與交易總監 David Meger 表示：「市場認為，現在越來越接近 Fed 降息時間點，且公債殖利率預期持續緩慢下滑，加上美元走疲，這些是黃金此回漲勢背後的動力。」

越來越多 Fed 官員表示，在今年稍早的數據高於預期之後，他們越來越相信通膨將堅定返回 Fed 的目標。

Fed 理事 Christopher Waller 表示，Fed 降息時間點越來越近，但經濟走勢的不確定性使得短期借貸成本何時能降尚不清楚。

數據顯示，6 月美國工廠產量增幅超過預期，推動第二季產量強勁反彈。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美國 9 月降息的可能性為 98%。

美元兌一籃子貨幣下跌 0.4%，接近 4 個月低點。

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