〈貴金屬盤後〉降息日近了！獲利了結推動 黃金觸及新高後回落
鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 06:28
黃金價格周三 (17 日) 延續漲勢，創歷史新高，因市場樂觀期待美聯準會 (Fed) 9 月啟動降息，同時美元疲軟提振黃金需求。
- 現貨黃金下跌約 0.2% 至每盎司 2462.85 美元。
由於獲利了結的交易推動，現貨黃金下跌，但此前金價觸及 2482.29 美元的高點。
- 8 月交割的黃金期貨價格下跌，收每盎司 2461.88 美元。
High Ridge Futures 另類投資與交易總監 David Meger 表示：「市場認為，現在越來越接近 Fed 降息時間點，且公債殖利率預期持續緩慢下滑，加上美元走疲，這些是黃金此回漲勢背後的動力。」
越來越多 Fed 官員表示，在今年稍早的數據高於預期之後，他們越來越相信通膨將堅定返回 Fed 的目標。
Fed 理事 Christopher Waller 表示，Fed 降息時間點越來越近，但經濟走勢的不確定性使得短期借貸成本何時能降尚不清楚。
數據顯示，6 月美國工廠產量增幅超過預期，推動第二季產量強勁反彈。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美國 9 月降息的可能性為 98%。
美國利率下降會令美元和公債殖利率承壓，由於黃金不孳息且以美元計價，因此這可降低持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。
美元兌一籃子貨幣下跌 0.4%，接近 4 個月低點。
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