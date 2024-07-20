〈貴金屬盤後〉趁歷史高點獲利了結 美元走挺 黃金跌逾 2%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-20 06:31

黃金價格周五 (19 日) 跌逾 2%，係因美元上漲，且在美國 9 月降息預期不斷升溫的推動下，黃金本周稍早觸及歷史高點後已引發交易者獲利了結。

現貨黃金下跌 1.9%，至每盎司 2399.27 美元。金價周三觸及 2483.60 美元的歷史新高。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 2.3%，收每盎司 2399.10 美元。

美元兌其他貨幣上漲約 0.2%，基準 10 年期公債殖利率也上漲，雙雙令金價承壓。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 指出，除了獲利了結的交易外，黃金價格也因「軟著陸」的說法而下跌，因為這鼓勵投資者將資金從安全的投資轉向風險更高的投資。「但更多由投資驅動的黃金投資需求也上升。」他補充道。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性為 98%。由於黃金不孳息，因此降息可削減持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周稍早表示，最近的通膨數據在一定程度上增強市場信心，即物價上漲的步伐正在以可持續的方式回歸央行的目標。

Gabelli 黃金基金副投資組合經理 Chris Mancini 表示，如果 ETF 隨著利率下降而增持黃金，那麼金價應該會大幅上漲。「如果經濟疲軟導致政府採取刺激措施，尤其是基礎設施建設，那麼黃金和工業金屬都會同時上漲。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌約 3.2%，至每盎司 29.11 美元。 現貨鉑金下跌 0.3%，至每盎司 964.75 美元。 現貨鈀金下跌 2.7%，至每盎司 905.09 美元。