〈貴金屬盤後〉Fed降息希望濃厚 黃金雖小幅回落 仍接近歷史高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-19 06:26

黃金價格周四 (18 日) 小幅回落，但仍維持在前一交易日觸及的歷史高點附近，因美聯準會 (Fed) 9 月降息的預期持續增強。

現貨黃金下跌 0.3% 至每盎司 2451.21 美元，接近周三觸及的 2483.60 美元歷史新高。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，收每盎司 2456.4 美元。

Tradu 高級市場專家 Russell Shor 表示：「分析師預計，在 Fed 降息準備的推動下，貴金屬將長期上漲，他們相信通膨已得到控制。」此外，他稱，地緣政治不穩定和央行需求也為黃金創造了積極的中長期前景。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預計美國 9 月降息的可能性為 98%。

由於黃金不孳息，因此降息可削減持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。

美國勞工部周四公佈，上周美國初次請領請失業救濟人數增幅超出預期，但勞動市場並未發生重大變化。

然而，國際貨幣基金組織 (IMF) 周四表示，Fed 今年底前不應降息。

同時，歐洲央行 (ECB) 維持利率不變，一如預期。ECB 行長拉加德(Christine Lagarde) 對 9 月降息採取「完全開放」的立場。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，由於美國總統候選人對中國發表負面言論，引發中國一些避險需求。

根據世界黃金協會的數據，今年 6 月全球實物支持的黃金 ETF 連續第二個月淨流入。

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