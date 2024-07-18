上半年個人房地合一稅收293億元創同期高 台中躍繳稅王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 15:35

根據財政部統計資料庫資料顯示，今年 6 月個人房地合一稅收 65.8 億元，創下歷史單月次高紀錄，且年增率高達 84.5%，上半年個人房地合一稅收 293 億元則是歷史同期新高，年增率也高達 88%，由個人房地合一稅收爆增可以看出，繳納房地合一稅的民眾房價增值幅度驚人。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收大幅成長，主要還是 2016 年後買進的不動產，近年房價出現大漲，出售時適用房地合一稅的屋主與地主數量增加，整體繳稅的人變多且因為房價大漲後繳的稅也增加，個人房地合一稅收統計起來金額也驚人。

統計顯示，2024 年 6 月的個人房地合一稅收 65.8 億元，是歷史的單月次高紀錄，上半年房地合一稅收全國 293.1 億元，年增 88%，繳稅王仍是台中市，上半年房地合一稅收 55.4 億元，年增 74%，其次是新北市的 52.7 億元，年增 106%，高雄市個人房地合一稅收上半年 41.2 億元，年增 85%，桃園市稅收 37.9 億元，年增 129%。

曾敬德表示，個人房地合一稅收因為房價大漲，稅負都相當可觀，因此建議建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿 6 年 400 萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。