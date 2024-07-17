〈房產〉房仲全聯會攜手日本姐妹會 共助花蓮觀光振興

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 17:33

今年 4 月 3 日花蓮發生強震，重挫當地觀光及旅宿業，為了助力振興花蓮旅遊，全國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會特別選在花蓮召開第 10 屆第 5 次理監事會，同時舉辦兩天一夜促進花蓮觀光振興經濟活動，日本姐妹會全日本不動產協會也捐助 100 萬日元「義援金」，展現台日團結互助精神。

兩天行程經過精心規劃，吸引眾多理監事、顧問和從業人員報名參加，房仲全聯會理事長王瑞祺表示，將安排大家至花蓮漁港、將軍府、東大門夜市、海崖谷與阿美小米文化館等知名景點參觀，並購買特色農產品支持在地農民，也會入住當地民宿、在餐廳用餐，大力推廣花蓮在地美食美景，粗估將至少消費 50 萬元。

此外，房仲全聯會的日本友好姐妹會「全日本不動產協會」在震後第一時間表達對台灣的關心，捐出 100 萬日元資助災區振興；王瑞祺指出，從 2013 年兩會正式締結姐妹會以來，台日不動產業交流頻繁，此次全日本不動產協會的慷慨相助，彰顯兩會深厚情誼，為此，房仲全聯會在花蓮縣政府舉辦捐贈儀式，花蓮縣長徐榛蔚更親自到場支持，不僅正式向全日本不動產協會致謝，也將這筆善款轉交給花蓮縣房仲公會，以便發放給受災的從業人員。

花蓮縣房仲公會理事長韓林梅指出，強震導致花蓮山崩路毀、近 2,000 戶房屋受損，感謝房仲全聯會及全日本不動產協會在花蓮困難時出手相助，此舉有如雪中送炭，是患難見真情的最佳寫照。

除了以實際行動助力花蓮觀光，房仲全聯會長期投入社會公益，下月將串聯全台房仲公會舉辦「820 房仲日公益捐血活動」，此一活動至今已舉辦 10 年，今年計畫以環島接力形式擴大宣傳，從桃園市起跑，一路向南，最終回到新北市舉行誓師大會，房仲全聯會邀請全台民眾共襄慈善盛會，與房仲業一同加入捐血助人行列。