日本頻頻「神秘干預」日元 背後到底有何盤算？
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:03
本月以來日本央行疑似多次干預匯市，凸顯當局因疲弱的日元推升進口成本，為家庭帶來的痛苦感到不安。
雖然日本當局對干預一直「無可奉告」，但干預日元以及對貨幣政策走向到底有何盤算？路透社做出以下分析：
日銀為何介入？
在可疑的干預行動之前，日元重貶至 38 年新低，逼近 162 兌 1 美元價位，這使得日本當局越來越擔心進口成本上升，損害已經疲軟的私人消費。
日本執政黨自民黨將在 9 月舉行黨魁選舉，重貶的日元已經對首相岸田文雄造成影響。岸田內閣的支持率不斷下滑，7 月跌至 15.5%，創下重返執政以來新低。
如果對下跌的日元沒有作為，可能會讓市場認為當局對不符合基本面的投機行為視而不見。
這次有何不同？
過去日銀是在日元大幅下跌期間介入，但 7 月 11 日的行動是在美元因通膨數據不振而下滑時發生的，這顯示日本當局試圖抓住有利拉抬日元的時機。
美國近來降息的預期升溫，也給了日本當局介入的理由：日元兌美元進一步下跌不能反映基本面。
一些分析師表示，日銀改變策略是為了讓市場猜測當局何時會再次介入。此外，日本對歐元實施匯率檢查的新聞報導，也令市場感到不安，因為日本很少對安依歐洲貨幣進行干預。
防線在哪裡？
日銀當局稱沒有考慮確切防線，但交易員估計，1 美元兌 160 日元是日本的底線，增加了日本干預的可能性。
例如，在 4 月 29 日日元觸及 160.245 的 34 年低點後，當局在 4 月底和 5 月初斥資 9.8 兆日圓 (627 億美元) 干預匯市。
之後日元 7 月 3 日跌至 161.9 的 38 年低點，日銀也疑似干預將其推回 160 以下。
還有什麼因素可能引發更多干預？
日元疲軟導致進口成本上升，可能會破壞政府努力實現通膨調整後的薪資成長正值，並持續削減家庭購買力。
另外，日元重貶也不斷推升通膨，如果惹來民眾憤怒加劇，將會為當局帶來政治壓力，要求當局再次介入阻貶。
最新的干預措施如何影響日本央行的政策？
對於需要配合政府採取縮減購債及升息雙重鷹派措施，以減緩日元跌勢，日本央行或許感到壓力重重。
這樣做可能會讓市場認為：日元走勢是影響利率決策的關鍵因素，但這是日本央行一直避免的事情，因為違反央行不以貨幣政策作為直接控制貨幣的工具的協議。
分析師表示，如果最新一輪干預成功扭轉市場日圓疲軟的趨勢，這可能會讓日本央行下次升息擁有更大的彈性。
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