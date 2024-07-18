日本頻頻「神秘干預」日元 背後到底有何盤算？

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:03

日銀為何介入？

在可疑的干預行動之前，日元重貶至 38 年新低，逼近 162 兌 1 美元價位，這使得日本當局越來越擔心進口成本上升，損害已經疲軟的私人消費。

日本執政黨自民黨將在 9 月舉行黨魁選舉，重貶的日元已經對首相岸田文雄造成影響。岸田內閣的支持率不斷下滑，7 月跌至 15.5%，創下重返執政以來新低。

如果對下跌的日元沒有作為，可能會讓市場認為當局對不符合基本面的投機行為視而不見。

這次有何不同？

過去日銀是在日元大幅下跌期間介入，但 7 月 11 日的行動是在美元因通膨數據不振而下滑時發生的，這顯示日本當局試圖抓住有利拉抬日元的時機。

防線在哪裡？

日銀當局稱沒有考慮確切防線，但交易員估計，1 美元兌 160 日元是日本的底線，增加了日本干預的可能性。

例如，在 4 月 29 日日元觸及 160.245 的 34 年低點後，當局在 4 月底和 5 月初斥資 9.8 兆日圓 (627 億美元) 干預匯市。

之後日元 7 月 3 日跌至 161.9 的 38 年低點，日銀也疑似干預將其推回 160 以下。

還有什麼因素可能引發更多干預？