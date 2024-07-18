日本官方又干預？日元衝至6周新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 13:43

日圓兌美元匯價週四 (18 日) 勁揚至 6 周新高，市場臆測日本官方再度出手干預。與此同時，美元跌至 5 月底以來低點，市場預期聯準會即將降息，導致美元走軟。

周四亞洲早盤，日圓兌美元 延續大幅反彈走勢，一度觸及 155.37，隨後在 156.35 附近徘徊。交易員表示，本周的行動有日本當局進一步干預的特徵，或市場受到潛在干預驚嚇。

自上周四 (11 日) 日本疑似出手干預以來，日圓已飆升約 4%。

澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril 說，在日本干預疑雲之後，許多交易員與投資人都在重新調整部位。日圓凈空頭上周接近 17 年高點。

利率期貨市場預估，美國今年將降息超過 60 個基點，而日本將升息約 20 個基點，美日利差縮小，有助提振日圓匯價。

川普 16 日點名日元太過疲軟，因發匯率問題；日本數位大臣河野太郎 (Kono Taro)17 日接受採訪時表示，「日元現在已經太過便宜，貨幣現在對日本來說是個問題，必須把價位拉回來。」河野太郎的發言可能為日本央行添加升息壓力。