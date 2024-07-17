日銀疑干預匯市 連兩天砸入6兆日元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 15:27

根據日銀公布的最新數據顯示，當局上周五 (12 日) 可能花費了 2.14 兆日元 (135 億美元) 干預匯市，連二日拉抬日元，合計規模達 6 兆日元 (378 億美元)。

彭博社分析日銀公布的經常帳數據，受「財政等因素」影響，導致經常帳餘額減少 2.74 兆日圓，遠高於市場預估的 6000 億日元，意味日銀上周五可能在外匯市場上進行規模約 2.14 兆日元的干預動作。

分析師認為，上周的介入與 5 月 1 日的的干預行動有相似之處，當時聯準會 (Fed) 主席鮑爾的鴿派言論打壓了美元。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示，在這兩種情況下，日本當局可能在美元兌日元處於不利地位時進行干預。

Masafumi Yamamoto 認為，上周的干預是在日元對美元不一定會大幅貶值的情況下進行，這表明日本當局更擔心日元匯率低於 160，而不是在意下跌速度。

瑞穗銀行表示，在 8 月召開傑克森霍爾 (Jackson Hole) 之後，聯準會也可能考慮 9 月以後降息，屆時有機會看到日元上升至 155。

摩根大通認為，從與日元匯率關聯性較高的聯邦基金 (FF) 利率期貨的走勢來看，如果聯準會年內降息一次，則 1 美元對 157 日元左右將是合理水準。

與美國相反，日本央行的貨幣政策方向被認為對日元匯率影響較小，瑞穗銀行分析師鈴木健吾提出看法，「日本實質薪資 2 年以上處於負成長，國內生產毛額（GDP）也處於低迷狀態，經濟欠缺強勁動能的情況下，日本央行很難啟動升息」。