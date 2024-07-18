美中晶片戰恐加劇 拖累亞洲科技股周四重挫

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:40

有報導指出，美國正在考慮收緊對中國先進半導體技術出口的限制，導致華爾街股市大幅拋售，連帶周四 (18 日) 亞洲股市中，半導體類股全面暴跌。

受創最嚴重的是全球最大的代工晶片製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的股票，台積電的市值在兩天內縮水了約 2 兆元新台幣。

台積電周四跌幅近 2.5%，其他科技巨頭如南韓主要晶片製造商三星電子和 SK 海力士分別下跌 1.85% 和 4.1%，日本東京電子 (東京威力科創) 跌幅超過 8% 。

Global X Asia 半導體 ETF 下跌 2.7%，全年漲幅降至 13.5%。

台積電的美國存託憑證周三下跌 8%。台積電在第一季財報中表示，69% 的營收來自北美客戶，9% 來自中國。

華盛頓對美國半導體製造業的保護態度日益引起投資者的擔憂，美國認為半導體製造業對於與中國競爭具有重要的戰略意義。

首爾新韓證券分析師 Kang Jin-hyeok 表示，儘管三星及 ASML 發布強勁財報，但宏觀和地緣政治因素，似乎比基本面發揮了更大的作用。

今年第二季，中國約占 ASML 微影系統銷售額的 49%，約占其積壓訂單的 20%。