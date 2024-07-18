美中晶片戰恐加劇 拖累亞洲科技股周四重挫
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:40
有報導指出，美國正在考慮收緊對中國先進半導體技術出口的限制，導致華爾街股市大幅拋售，連帶周四 (18 日) 亞洲股市中，半導體類股全面暴跌。
受創最嚴重的是全球最大的代工晶片製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的股票，台積電的市值在兩天內縮水了約 2 兆元新台幣。
台積電周四跌幅近 2.5%，其他科技巨頭如南韓主要晶片製造商三星電子和 SK 海力士分別下跌 1.85% 和 4.1%，日本東京電子 (東京威力科創) 跌幅超過 8% 。
Global X Asia 半導體 ETF 下跌 2.7%，全年漲幅降至 13.5%。
據《彭博》周三午間報導，美國拜登政府正在考慮一項名為 “外國直接產品規則” 的措施，該規則允許美國政府阻止銷售使用美國技術製造的產品。文中點名東京電子及荷蘭半導體設備商 ASML(ASML-US)。
台積電的美國存託憑證周三下跌 8%。台積電在第一季財報中表示，69% 的營收來自北美客戶，9% 來自中國。
華盛頓對美國半導體製造業的保護態度日益引起投資者的擔憂，美國認為半導體製造業對於與中國競爭具有重要的戰略意義。
首爾新韓證券分析師 Kang Jin-hyeok 表示，儘管三星及 ASML 發布強勁財報，但宏觀和地緣政治因素，似乎比基本面發揮了更大的作用。
今年第二季，中國約占 ASML 微影系統銷售額的 49%，約占其積壓訂單的 20%。
儘管第二季收益超出預期且人工智慧相關預訂量有所增加，但 ASML 股價周三仍下跌超過 10%。
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