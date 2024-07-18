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劍逼晶片股 台積電千金股退群 高價股重災區僅剩15千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 11:40

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川普拋爆炸性言論 台積電重挫4% 台股僅剩15千金。(鉅亨網資料照)

美國共和黨總統候選人川普日前專訪針對台灣發表看法，相關孤立主義言論引發外界譁然，為之後當選帶來高度不確定性，台積電 (2330-TW) 今 (18) 日重挫超過 4%，千金股也成為重災區，從 17 千金縮減至 15 千金，多檔半導體個股亮燈跌停。

美國共和黨總統候選人川普日前針對協防台灣冷淡表態，更指台灣搶走美國晶片生意還超級有錢，應向台灣收取保護費，川普此言一出後座力相當強勁，台積電 ADR 重挫 7.9%，費半指數更崩跌 6.8%，凸顯市場對地緣政治的擔憂。

台積電今日開盤即以 988 元開出，一舉摜破千元、跌落月線，爆量下殺超過 4%，市值也收斂至 25 兆元，預料今日下午法說除了市況與展望外，針對美國相關布局以及地緣政治風險也將成為法說焦點。

除台積電外，千金股成提款重災區，股王信驊 (5274-TW) 重挫 9%，回測季線支撐，大立光 (3008-TW) 也下跌 1%，其他半導體類股包括世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW) 都有 2% 以上的跌幅。

另外，M31(6643-TW)、弘塑 (3131-TW) 開盤後便一路下殺，更一度亮燈跌停，創意 (3443-TW)、嘉澤 (3533-TW)、聯發科 (2454-TW)、川湖 (2059-TW)、健策 (3653-TW) 都重挫超過半根，整體族群賣壓相當沉重。

文章標籤

川普孤立主義美國台灣國防地緣政治台積電下挫

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費城半導體5408.714-6.81%
台積電998-3.11%
川湖1200-4.38%
聯發科1265-4.53%
嘉澤1480-6.03%
創意1450-4.29%
弘塑1300-8.77%
M311330-9.22%
祥碩1840-1.87%
力旺2565-0.77%
世芯-KY2815-1.92%
大立光3035-0.98%
信驊4225-7.65%
健策1115-5.11%

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