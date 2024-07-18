劍逼晶片股 台積電千金股退群 高價股重災區僅剩15千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 11:40

美國共和黨總統候選人川普日前專訪針對台灣發表看法，相關孤立主義言論引發外界譁然，為之後當選帶來高度不確定性，台積電 (2330-TW) 今 (18) 日重挫超過 4%，千金股也成為重災區，從 17 千金縮減至 15 千金，多檔半導體個股亮燈跌停。

美國共和黨總統候選人川普日前針對協防台灣冷淡表態，更指台灣搶走美國晶片生意還超級有錢，應向台灣收取保護費，川普此言一出後座力相當強勁，台積電 ADR 重挫 7.9%，費半指數更崩跌 6.8%，凸顯市場對地緣政治的擔憂。