拜登川普拋晶片股炸彈 「科技七巨頭」市值5日蒸發1.1兆美元

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-18 08:56

美國總統拜登與美國前總統川普近日拋出晶片股兩大利空炸彈，單單週三 (17 日) 一個叫交易日，美股「科技七巨頭」的市值就縮水超過 5,000 億美元，而過去五個交易日中，累計市值蒸發 1.1 兆美元。

外媒週二報導，拜登政府提出更嚴格的貿易規則，以遏制中國晶片產業，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾 (ASML) 在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」(FDPR) 措施。

美國共和黨總統候選人川普日前在訪問中直言，台灣拿走所有半導體晶片的生意，要美國提供保護，那台灣應該付錢。

受到地緣政治威脅、ASML 財測遜色，加上類股輪動的隱憂，輝達 (NVDA-US) 週三股價下跌 6.6%，而 Meta (META-US) 下跌 5.7%。這兩大科技股是「七巨頭」今年迄今為止漲勢火力最強大的兩家企業。

同時，特斯拉 (TSLA-US) 的股票 當日跌幅超過 3%。亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 跌幅均超過 2%。Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 跌幅超過 1%。

「七巨頭」週三全軍覆沒，市值抹去 5,270 億美元，創史上第七大單日跌幅，在過去五個交易日中，市值直接蒸發約 1.11 兆美元，該集團上一次在五日內損失超過此規模是在 2022 年 5 月 11 日 (終日) 時期，當時市值蒸發了 1.27 兆美元，這是「七巨頭」有史以來的第三大跌幅。

Janney Montgomery Scott 分析師 Dan Wantrobski 在給客戶的一份報告中寫道：「這一行動表明類股輪動正在進行中。」

Wantrobski 寫道：「從七巨頭角度來看，我們確實看到短期內進一步下跌的潛力，但不會破壞自 2024 年初以來的上升趨勢。」

台灣在全球晶片供應鏈中發揮巨大作用，分析師警告稱，台灣問題上的任何衝突都可能會破壞全球經濟。

晶片股利空連發，費城半導體指數週三崩跌超過 5%，創下 2020 年新冠疫情導致全球股市陷入混亂以來最大單日跌幅。

台積電 ADR (TSM-US) 週三股價崩跌 7.98% 至每股 171.20 美元，折溢價率 8.42%，換算價 1116.74 元。