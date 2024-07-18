股息到手別亂花！學會聰明理財法 凱基提2大策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-18 11:45

台股除權息旺季來臨，今年上市櫃公司預計共配發約 2 兆元的現金股息，凱基證券今 (18) 日指出，投資人若將剛領到手的股息當作零用錢急花掉，即浪費了長期投資帶來的複利效果，建議投資人，可規劃 (1) 善用股息收入彌補投資、(2) 保險，帶來穩健的財富增長。

圖表：凱基投顧提供。

針對「上有老、下有小」三明治族群，凱基證券財富管理處主管阮建銘建議，在投資方面，除了台、美股部位，可增加投入平衡型基金、債券型 ETF 或是海外債，讓股債配置平衡，待日後家庭責任減輕，再將更多資產重心，移轉至息收固定的商品，穩定退休後的金流。

保險部分，凱基建議先作足醫療和意外保障，日後不僅能獲得更好的醫療品質，也可減少對家庭經濟的衝擊，如有餘裕，可增加利率變動型終身壽險保單，獲得更周全的防護，該商品具有固定預定利率和浮動宣告利率，當宣告利率高於預定利率時，有機會享有增值回饋分享金，可提供資產增值、壽險保障和滿足樂齡財富傳承的需求。

至於初入職場的年輕人，雖無較多資產但風險承擔力相對較高，可選擇具潛力的中大型成長股 ETF 或產業型基金，透過定期定額方式攤平成本，有效降低市場波動帶來的損失，儘管起始本金不高，但利用股息再投入和時間複利效應，仍可創造可觀的報酬；保險方面則選擇定期壽險及實支實付醫療險、癌症險等，先用低保險費建構基本保障，未來再視自己的經濟能力調整。