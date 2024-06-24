凱基證券拔得頭籌 首家券商複委託業務可委託國內集保

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:19

近年來投資理財儼然成為國民新運動，國人資金也持續湧入海外市場，今年截至四月底複委託業務規模高達新台幣 2.3 兆元，日均交易量達 290 億元。為提供給投資人更便利、安全的複委託交易環境，凱基證券拔得頭籌，成為首家與集保結算所簽約之複委託證券商，提升投資人外國資產的安全保障；凱基證券同時也為投資人期待的複委託外幣融資業務進行前置準備，著手規劃更具彈性的資金運用。

凱基證券表示，證券商透過委由國內集保結算所保管外國有價證券，除了能夠降低保管成本及保管風險，在對接與溝通上相較於國外保管機構可望效率更佳。集保結算所被視為國家級基礎建設機構，亦提供如除權息等股務訊息自動化等作業優勢，本次凱基證券與集保結算所簽約開戶，對券商和投資人來說是兼具便利與保障的雙贏局面。

此外，目前國人以複委託買賣外國有價證券，必須全額以自有資金交易，倘若日後金管會開放券商複委託外幣融資業務，投資人便可準備部分自備款、部分向證券商融資。根據金管會 2020 年「推動資本市場藍圖」規劃之融資成數 5 成，而初步規劃開放的融資標的主要以美國、香港股市指數成分股與 ETF 為主，例如標準普爾 500 指數、那斯達克 100 指數、香港恒生指數等，凱基證券已積極配合進行前置作業，屆時投資人可享受更高的資金運用彈性，參與海外市場並滿足其投資需求。