〈台積電法說〉5奈米以下貢獻5成營收 Q2雙率超標 EPS 9.56元刷同期新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 13:52
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠 AI 客戶需求強勁，5 奈米以下製程佔銷售金額比重衝上 5 成，第二季毛利率、營益率均超越財測高標，稅後純益達 2478.45 億元，季增 9.9%，年增 36.3%，每股稅後純益 9.56 元，改寫歷年同期新高與單季第三高。
台積電原預估，今年第二季營收 6330.8-6589.2 億元，毛利率 51-53%，營益率 40-42%，實際則依序達到 6735.1 億元、53.2% 以及 42.5%。
台積電第二季美元營收 208.2 億美元，季增 10.3%，年增 32.8%，新台幣 6735.1 億元，季增 13.6%，年增 40.1%，毛利率 53.2%，季增 0.1 個百分點，年減 0.9 個百分點，營益率 42.5%，季增 0.5 個百分點，年增 0.5 個百分點，稅後純益 2478.5 億元，季增 9.9%，年增 36.3%，純益率 36.8%，季減 1.2 個百分點，年減 1 個百分點，每股稅後純益 9.56 元。
台積電上半年營收 1 兆 2661.54 億元，年增 28%，毛利率 53.1%，年減 2.2 個百分點，營益率 42.3%，年減 1.5 個百分點，稅後純益 4733.3 億元，年增 21.7%，純益率 37.4%，年減 1.9 個百分點，每股稅後純益 18.25 元。
台積電指出，3 奈米製程出貨佔今年第二季晶圓銷售金額的 15%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 35%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 17%。整體先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 的營收達到全季晶圓銷售金額的 67%。
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