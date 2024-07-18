〈台積電法說〉5奈米以下貢獻5成營收 Q2雙率超標 EPS 9.56元刷同期新高

台積電指出，3 奈米製程出貨佔今年第二季晶圓銷售金額的 15%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 35%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 17%。整體先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 的營收達到全季晶圓銷售金額的 67%。