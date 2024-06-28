最懂年輕人!凱基證券推「雙利帳戶」優惠 入金投資都有利

凱基證券 2024-07-02 11:37

近年投資理財已成為全民運動，台股新開戶的年輕族群比例更是不斷提升，凱基證券為鼓勵年輕投資人盡早開啟投資規劃，首度推出「雙利帳戶」優惠活動，即日起至 9/30 止，開立凱基證券戶並綁定 e 財庫，成功入金即享 3 個月的活動公告利率 6%，同時提供最實用的投資資訊及最方便的下單工具，幫助年輕人從扣款入金到實際下單投資，每個階段都能夠有「利」可圖。

根據證交所統計，至今年 5 月投資人開戶人數已達 1,283 萬戶，單月增加 5.44 萬人，其中 30 歲以下年輕族群占比超過 50%，顯示新世代對於投資理財的意識有感提升。凱基證券表示，剛進入市場的年輕投資人資金較有限，而推出「雙利帳戶」優惠活動期間，投資人只要將資金放進凱基證券分戶帳「e 財庫」，不僅免新開銀行交割戶，還能享優於市場的 3 個月活動公告利率 6%，幫助年輕投資人在決定投資標的之前，只要入金至 e 財庫，即可先享利再穩健投資交易。