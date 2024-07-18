〈台股開盤〉大血洗跌500點破月線 台積電法說前摜破千元大關
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 09:41
全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會今 (18) 日登場，但遇美國科技股大跌不測，下午將開法說的台積電開盤遭摜破千元大關以下跌 4% 的 988 元開出，同時，大盤跳空下跌以 23373.01 點開出，大跌 400 點，盤中跌幅加速並下跌達 500 點。市場專家指出，台股修正之下可留意業績股、生技股表現。
台股集中市場早盤以 23373.01 點開出，最低 23148.74 點，早盤最高爲 23373.01 點，估市場全場成交值爲 6360 億元。
在台股權值股方面，台積電、聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 下跌，台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 、台塑化 (6505-TW) 股價反而逆勢走強。而屬於防守型股票的中華電 (2412-TW) 等電信三雄股價也走高。
資深證券分析師黃漢成指出，台股先前以台積電的表現爲中心，在台積電下趺後，資金由半導體類股撤出，並進入其他的類股。如台塑集團股價走揚，但目前觀察外資對台股心態仍然偏空。可以留意亞光 (3019-TW)、新復興 (4909-TW) 寺第二季業績表現佳的個股。
ABF 概念股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 早盤下跌。AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 早盤也同步下跌。
拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股主指週三 (17 日) 幾乎全數淪陷，隨著地緣政治緊張情緒波及，台積電 ADR 下殺近 8%，輝達暴跌超 6%，費半狂瀉超 6.8%，創 2020 年疫情以來的最慘單日跌幅。道瓊獨強漲超 240 點，續創輝煌紀錄。
美股週三 (17 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 243.6 點，或 0.59%，收 41,198.08 點。那斯達克指數下跌 512.41 點，或 2.77%，收 17,996.92 點。S&P 500 指數下跌 78.93 點，或 1.39%，收 5,588.27 點。費城半導體指數下跌 395.32 點，或 6.81%，收 5,408.71 點。台股 ADR 乏力收低。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 7.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.08%。
7 月 17 日外資在集中市場提款 307.2 億元，連續第 4 個交易日賣超；自營商同步提款 150.73 億元，呈現連 9 賣；投信買超 39.04 億元；三大法人合計賣超 418.89 億元。7 月 17 日在期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲空單 4636 口，未平倉合約口數爲 34842 口。外資 17 日由台積電及力積電 (6770-TW) 提款 217.58 億元。
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