〈台股開盤〉大血洗跌500點破月線 台積電法說前摜破千元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 09:41

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會今 (18) 日登場，但遇美國科技股大跌不測，下午將開法說的台積電開盤遭摜破千元大關以下跌 4% 的 988 元開出，同時，大盤跳空下跌以 23373.01 點開出，大跌 400 點，盤中跌幅加速並下跌達 500 點。市場專家指出，台股修正之下可留意業績股、生技股表現。

台股集中市場早盤以 23373.01 點開出，最低 23148.74 點，早盤最高爲 23373.01 點，估市場全場成交值爲 6360 億元。

拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股主指週三 (17 日) 幾乎全數淪陷，隨著地緣政治緊張情緒波及，台積電 ADR 下殺近 8%，輝達暴跌超 6%，費半狂瀉超 6.8%，創 2020 年疫情以來的最慘單日跌幅。道瓊獨強漲超 240 點，續創輝煌紀錄。

美股週三 (17 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 243.6 點，或 0.59%，收 41,198.08 點。那斯達克指數下跌 512.41 點，或 2.77%，收 17,996.92 點。S&P 500 指數下跌 78.93 點，或 1.39%，收 5,588.27 點。費城半導體指數下跌 395.32 點，或 6.81%，收 5,408.71 點。台股 ADR 乏力收低。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 7.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.08%。