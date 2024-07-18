美國上周原油庫存降幅超預期 國際油價走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 02:30

美國能源情報署 (EAI) 周三 (17 日) 公布最數據顯示，美國原油庫存再度下滑，美國向加拿大石油進口成長創新高。消息傳出後，美國原油期貨一度大漲逾 2.5%，扭轉連續 3 日下跌頹勢。

截稿前，受到原油庫存增加消息激勵，8 月 24 日交割的西德州原油期貨上漲 2.41%，至每桶 82.71 美元；9 月 24 日交割的布蘭特原油期貨上漲 1.62%，至每桶 85.08 美元。

具體來看，截至 7 月 12 日當周，美國原油庫存驟減 487 萬桶，降幅遠遜分析師預估的 90 萬桶，這一降幅不僅大於美國石油協會 (API) 所指出的降幅，也高於上周原油庫存減少 344.3 萬桶。目前總庫存量降至 4.402 億桶，約比 5 年平均低 5%。

截至 7 月 12 日當周，美國原油庫存驟減 487 萬桶，降幅遠遜分析師預估的 90 萬桶。(圖：ZeroHedge)

另外，位於紐約商品交易所交割中心奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少了 87.5 萬桶，降至 3,270 萬桶。同時，美國對加拿大石油進口每日成長 80.7 萬桶，至每日 441.8 萬桶，創歷史新高。

然而，汽油庫存自 1 月以來增加最多，讓夏季駕駛季節的燃料需求受到質疑。數據顯示，7 月 12 日當周 EIA 汽油庫存增加 332.8 萬桶，遠高於預期的減少 123 萬桶，前值為減少 200.6 萬桶。汽油庫存達到 2.33 億桶，略高於 5 年平均。汽油需求每日減少 61.5 萬桶 / 日，降至每日 880 萬桶，這是在 7 月 4 日美國國情假期周之後的下降。

蒸餾燃料庫存連續第二周增加，增加 350 萬桶，達到 1.281 億桶，約 5 年平均低 7%。預計蒸餾燃料庫存將減少 40 萬桶。

截至 7 月 12 日當周，戰略石油儲備 (SPR) 的原油增加 65 萬桶，達到 3.737 億桶。

上周戰略石油儲備 (SPR) 的原油增加 65 萬桶，達到 3.737 億桶。(圖：ZeroHedge)

根據外媒報導，颶風貝羅 (Hurricane Beryl) 上周早些時候在德州登陸，導致港口暫時關閉，但其影響似乎有限。

EIA 預估，原油日產量為 1,330 萬桶，與前一周持平，而原油進口量每日增加了 27.7 萬桶，達到每日 700 萬桶、原油出口量平均略低於每日 400 萬桶，比前一周每日減少 3.5 萬桶。

此外，煉油廠的運作率下降，產能利用率下降了 1.7 個百分點，降至 93.7%。墨西哥灣沿岸的產能利用率從 97% 降至 92.7%，但其他地區則上升。

儘管石油需求疲軟、石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產，雖然油價本月稍早下跌但全年仍上漲。

一些交易員對今年餘下時間的前景仍持樂觀態度，周二交易了一批看漲的石油選擇權。其中包括從西德州原油和布蘭特原油價格上漲至 100 美元及以上獲利的合約。還有分析師表示，中東緊張局勢將繼續對油價形成支撐。

然而，摩根大通分析師則在報告中表示，美國原油的供需平衡價格約為每桶 70 美元。分析師說，每桶 60 美元的油價太低，不足以刺激產量，那可能會造成油價在未來一年大幅上漲至 100 美元。