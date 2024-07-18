美國上周原油庫存降幅超預期 國際油價走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 02:30
美國能源情報署 (EAI) 周三 (17 日) 公布最數據顯示，美國原油庫存再度下滑，美國向加拿大石油進口成長創新高。消息傳出後，美國原油期貨一度大漲逾 2.5%，扭轉連續 3 日下跌頹勢。
截稿前，受到原油庫存增加消息激勵，8 月 24 日交割的西德州原油期貨上漲 2.41%，至每桶 82.71 美元；9 月 24 日交割的布蘭特原油期貨上漲 1.62%，至每桶 85.08 美元。
具體來看，截至 7 月 12 日當周，美國原油庫存驟減 487 萬桶，降幅遠遜分析師預估的 90 萬桶，這一降幅不僅大於美國石油協會 (API) 所指出的降幅，也高於上周原油庫存減少 344.3 萬桶。目前總庫存量降至 4.402 億桶，約比 5 年平均低 5%。
另外，位於紐約商品交易所交割中心奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少了 87.5 萬桶，降至 3,270 萬桶。同時，美國對加拿大石油進口每日成長 80.7 萬桶，至每日 441.8 萬桶，創歷史新高。
然而，汽油庫存自 1 月以來增加最多，讓夏季駕駛季節的燃料需求受到質疑。數據顯示，7 月 12 日當周 EIA 汽油庫存增加 332.8 萬桶，遠高於預期的減少 123 萬桶，前值為減少 200.6 萬桶。汽油庫存達到 2.33 億桶，略高於 5 年平均。汽油需求每日減少 61.5 萬桶 / 日，降至每日 880 萬桶，這是在 7 月 4 日美國國情假期周之後的下降。
蒸餾燃料庫存連續第二周增加，增加 350 萬桶，達到 1.281 億桶，約 5 年平均低 7%。預計蒸餾燃料庫存將減少 40 萬桶。
截至 7 月 12 日當周，戰略石油儲備 (SPR) 的原油增加 65 萬桶，達到 3.737 億桶。
根據外媒報導，颶風貝羅 (Hurricane Beryl) 上周早些時候在德州登陸，導致港口暫時關閉，但其影響似乎有限。
EIA 預估，原油日產量為 1,330 萬桶，與前一周持平，而原油進口量每日增加了 27.7 萬桶，達到每日 700 萬桶、原油出口量平均略低於每日 400 萬桶，比前一周每日減少 3.5 萬桶。
此外，煉油廠的運作率下降，產能利用率下降了 1.7 個百分點，降至 93.7%。墨西哥灣沿岸的產能利用率從 97% 降至 92.7%，但其他地區則上升。
儘管石油需求疲軟、石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產，雖然油價本月稍早下跌但全年仍上漲。
一些交易員對今年餘下時間的前景仍持樂觀態度，周二交易了一批看漲的石油選擇權。其中包括從西德州原油和布蘭特原油價格上漲至 100 美元及以上獲利的合約。還有分析師表示，中東緊張局勢將繼續對油價形成支撐。
然而，摩根大通分析師則在報告中表示，美國原油的供需平衡價格約為每桶 70 美元。分析師說，每桶 60 美元的油價太低，不足以刺激產量，那可能會造成油價在未來一年大幅上漲至 100 美元。
而如果川普重新入主美國白宮，他可能會開啟墨西哥灣和阿拉斯加新一輪 (石油天然氣) 勘探和開採，以期實現每日增產 300 萬桶的目標。
- 如何參與大宗商品市場？小資族投資新選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇