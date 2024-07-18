〈能源盤後〉美庫存連續三周下降 原油反彈 WTI登2周高點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 05:58
在美國官方數據顯示商業原油庫存連續第三周下降後，原油期貨周三 (17 日) 收高，4 個交易日以來首次上漲。
然而，美國能源資訊局 (EIA) 的報告中，隱含汽油需求逐周下降，凸顯夏季燃料消耗量減少。
能源商品價格
市場驅動力
EIA 周三公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。此前 EIA 已連續兩周公布原油庫存下降。
根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師先前預期上周原油供應量增加 54 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，原油庫存下降 440 萬桶。
EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 330 萬桶，餾分油供應量增加 350 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期汽油庫存將減少 70 萬桶，餾分油供應將增加 59 萬桶。
Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，假期過後的那一周，整體旅行需求減少，「這支撐餾分油和汽油的供應增長，因為流入保持健康。」然而，原油庫存意外下降，但同時煉油廠利用率也下降，這點令人費解，因為在此期間原油發貨量未見增加。 EIA 數據顯示，煉油廠利用率自一周前的 95.4% 降至 93.7%。
EIA 指出，最近一周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄州庫欣的原油庫存下降 80 萬桶，至 3270 萬桶。
然而，汽油需求小幅下降，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 878.3 萬桶 / 日，較一周前的車用汽油供應總量 939.8 萬桶 / 日下降。
以整體來看，由於本周稍早中國經濟成長數據、中國的原油消費數據均低於預期，導致原油價格一直在掙扎，全球基準的 Brent 原油周二創下一個月來最低收盤價。
儘管美股大盤上升至歷史新高，但分析師認為，這係因川普獲選的可能性上升，以及美國聯準會 (Fed)9 月將降息的預期不斷增強，原油價格未能從中找到支撐力。
FxPro 高級分析師 Alex Kuptsikevich 報告指出：「石油交易商似乎從鮑爾和其他 FOMC（聯邦公開市場委員會）成員發出的訊息中，讀出未來需求問題的訊號ˋ，而不是自貨幣寬鬆的預期。石油對需求波動非常敏感，供需平衡 1-2% 的變化就可能使價格發生 10% 上下的變化。」
- 如何參與大宗商品市場？小資族投資新選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈能源盤後〉中國數據引發需求擔憂 原油連跌3日 Brent觸及一個月低點
- 〈能源盤後〉中國數據引發需求擔憂 原油連跌3日 Brent觸及一個月低點
- 〈能源盤後〉中國數據疲軟 鮑爾言論不給力 原油連日下跌
- 〈能源盤後〉市場衡量通膨數據、需求訊號 原油本周收低 5周來首見
鉅亨號貼文看更多
下一篇