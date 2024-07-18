〈能源盤後〉美庫存連續三周下降 原油反彈 WTI登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 05:58

在美國官方數據顯示商業原油庫存連續第三周下降後，原油期貨周三 (17 日) 收高，4 個交易日以來首次上漲。

然而，美國能源資訊局 (EIA) 的報告中，隱含汽油需求逐周下降，凸顯夏季燃料消耗量減少。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.09 美元或 2.6%，收每桶 82.85 美元，為最近月 WTI 原油自 7 月 5 日以來最高收盤價，且自前一日觸及的逾 3 周低點反彈上來。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.35 美元或 1.6%，收每桶 85.08 美元，自前一日觸及的 1 個月低點反彈上來。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.50 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1% ，收每加侖 2.49 美元。

8 月交割的天然氣價格大跌 7%，收每百萬 Btu 2.04 美元。

市場驅動力

EIA 周三公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。此前 EIA 已連續兩周公布原油庫存下降。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師先前預期上周原油供應量增加 54 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，原油庫存下降 440 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 330 萬桶，餾分油供應量增加 350 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期汽油庫存將減少 70 萬桶，餾分油供應將增加 59 萬桶。

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，假期過後的那一周，整體旅行需求減少，「這支撐餾分油和汽油的供應增長，因為流入保持健康。」然而，原油庫存意外下降，但同時煉油廠利用率也下降，這點令人費解，因為在此期間原油發貨量未見增加。 EIA 數據顯示，煉油廠利用率自一周前的 95.4% 降至 93.7%。

EIA 指出，最近一周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄州庫欣的原油庫存下降 80 萬桶，至 3270 萬桶。

然而，汽油需求小幅下降，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 878.3 萬桶 / 日，較一周前的車用汽油供應總量 939.8 萬桶 / 日下降。

儘管美股大盤上升至歷史新高，但分析師認為，這係因川普獲選的可能性上升，以及美國聯準會 (Fed)9 月將降息的預期不斷增強，原油價格未能從中找到支撐力。