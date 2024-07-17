新光三越卡利HIGH首周爆採買潮 業績年增5% 這些業種熱銷
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 18:35
連鎖百貨龍頭新光三越今 (17) 日指出，卡利 HIGH 活動首周爆採買熱潮，整體買氣成長 5%，反映三大議題發酵，包括暑假旅遊旺季登場、房市熱絡和炎熱高溫屢創新高，帶動家電、精品彩妝等需求增長。
新光三越說明，今年的卡利 HIGH 活動強打最高 8% skm points 回饋、多重銀行加碼好禮，帶動整體買氣成長 5%，其中，精品彩妝買氣大爆發，成長超過 10%，高端香氛銷售成長也超過 10%，又以 LE LABO、PENHALIGON"S 等最受到消費者青睞，而人氣香氛品牌 JO MALONE、SABON、AESOP 等受惠新品上市，也催出高銷量，紛紛創下雙位數成長。
另一方面，國際設計師和設計師服飾銷售達 30% 成長，獨家新品牌 ACNE STUDIOS、MAISON KITSUNE、BA&SH 等皆是消費者挑選重點。
國內外旅遊熱潮，也持續帶動男女流行服飾、休閒運動、旅遊周邊商品買氣提升，出遊必備的行李箱為搶購焦點。
除了暑假旅遊熱潮買氣大爆發，搭上房市與全台高溫議題，家庭用品買氣整體更創下成長雙位數的佳績，新光三越觀察，以 AI 智慧家電、涼夏家電和成家大家電表現最亮眼，首週 Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器熱銷近千支， LG 3.6kw ARTCOOL 變頻冷暖智慧空調熱銷近百台。
由於 iPhone、iPad 系列今年加入刷卡回饋行列，領軍整體 3C 業績成長超過 10%。
而四年一次的 2024 巴黎奧運將於 7 月 26 日正式登場，新光三越特別網羅多項應援商品，搭配中華隊的全力奮戰精神，有望帶動新一波全民運動熱潮。
即日起至 8 月 15 日新光三越《火利拳開 夏拼卡利 HIGH》期間，不限日、不限店、不限大額小額，會員只要持 11 大銀行信用卡同卡消費，累計刷滿 1 萬以上獨享 4%、5%、6%，使用 skm pay 並綁定 4 大銀行任一單筆消費滿 3,000 元以上再加碼 2%，最高享 8% skm points 回饋。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 新光三越拿下亞洲零售大獎 目標建構被信賴的生態圈
- 環球購物祭暑期三大消費攻略 睽違8年推這個回饋
- 〈焦點股〉米斯特多家新店點開出 創2個月新高價 完成填息
- SOGO：上半年百貨業悶 6月精品消費升溫有利下半年
鉅亨號貼文看更多
下一篇