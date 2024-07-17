新光三越卡利HIGH首周爆採買潮 業績年增5% 這些業種熱銷

新光三越說明，今年的卡利 HIGH 活動強打最高 8% skm points 回饋、多重銀行加碼好禮，帶動整體買氣成長 5%，其中，精品彩妝買氣大爆發，成長超過 10%，高端香氛銷售成長也超過 10%，又以 LE LABO、PENHALIGON"S 等最受到消費者青睞，而人氣香氛品牌 JO MALONE、SABON、AESOP 等受惠新品上市，也催出高銷量，紛紛創下雙位數成長。