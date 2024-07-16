〈台幣〉股匯脫鉤連3貶收32.625元 創2周來新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 19:04

在聯準會主席鮑爾放鴿後，國際美元一度遇亂流，隨後迅速展開反彈，主要亞幣今 (16) 日普遍走低，台北股匯再度脫鉤，新台幣兌美元連三貶，摜破 32.6 元關卡，終場貶值 5.3 分，收在 32.625 元，創 2 周以來新低，台北及元太外匯市場總成交值 14.685 億美元。

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 32.58 元，盤中最低來到 32.635 元，外資在台股持續站在賣方，在匯市呈現雙向進出，進口商亦有進場買匯，使得新台幣欲振乏力。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.14%，歐元升值 0.04%，日元轉弱重貶 0.35%，新台幣貶值 0.16%，新加坡幣貶 0.14%，韓元貶 0.08%，人民幣同步貶 0.05%，亞幣普遍走低。