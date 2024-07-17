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鉅亨速報

盤中速報 - 芯鼎(6695)急拉4.31%報80.2元，成交5,865張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:43

芯鼎(6695-TW)近5分K漲速4.31%，17日11:43報80.2元，成交5,865張，今日漲幅為5.53％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

芯鼎(6695-TW)近5日股價上漲7.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲0.4%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-346 張
  • 外資買賣超：-340 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+667 張
  • 融券增減：+244 張

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