千金難買早知道，洗盤讓「這族群」成為天上掉下來的禮物

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 19:00

今日週三 (26 日) 為台指期週選結算日，指數經週二 (25 日) 早盤的洗盤後翻紅，至今日的週選結算後仍力守在兩萬三附近作收，由於量縮的關係，透露出作手有意圖在加權兩萬三這邊築起一道防線，讓行情天花板形成新的地板，這還得觀察一段時間才能知曉這道防線是否成功築起，且不排除還有再次測試的可能。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，昨晚美股四大指數持續呈現漲跌不同調，美股道瓊指數以下跌近三百點作收，而費半則強力守在月線之上，NASDAQ 在輝達的反攻下也出現強力反彈。道瓊指數與 NASDAQ 指數在過去的兩週裡，有將近八個交易日走勢是相悖而行，這在過往的歷史走勢中很少發生，上次發生這情況的時空背景在 1995 年時，離目前也將近三十年了。這次發生的主要原因是輝達 (NVIDIA) 未被納入道瓊工業指數，以致於在今年輝達不斷創高的同時，道瓊指數呈現出高檔震盪，並沒有跟著 NASDAQ、費半和 S&P500 一起前行。

鄭瑞宗分析師今日特別分享到操作股市的心法，要在股市裡存活，紀律與心態調整同樣重要，像過去這幾天的拉回，盤勢呈現出投資人恐慌至極，特別是昨天週二 (25 日)，盤勢早盤即出現三點低盤補量下殺的走勢，一度下跌超過 300 點至 22503 點才止住。三點低盤雖為終結盤勢的走勢，但股市三日下跌散戶不請自離，在恐慌至短線極點就會有反彈出現，且只要不是黑天鵝引發的拉回修正，大部份的劇本皆是如此上演。

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鄭瑞宗分析師在上次聊到，政治利空，拉回找買點，而同一時間，輝達也處在創高後的獲利了結賣壓修正走勢中，盤勢過去這幾天無情的快速拉回，這些股票卻用真心表現出逆勢抗跌的情況。像是分享過的重電股有多重利多加持，又是AI產業趨勢下因電力需求大增的另類受惠股。這波的修正行情反為已先拉回整理兩個月的重電股作一波技術面的回測。

這波漲勢因 AI 而起，修正也因 AI 而回，不過大趨勢不會因為短線過熱的修正就整個轉向。上次提到同時也是 PC 相關比重最高，受惠 AI 程度也最大的 (6449-TW) 鈺邦，這兩年 AI 浪潮下，伺服器相關訂單都成長近四成。被動元件也受惠 AI 需求，鈺邦的 SP-CAP 電容產品，是台廠唯一被輝達認證的公司，用在 GPU 旁，一顆 GPU 要配 20 顆 SP-CAP，毛利率 > 50%，對目前毛利率 30% 的鈺邦是非常大的利多，再來要出貨 GB200 伺服器，會帶動獲利大好。

GB200 將於今年第三季出貨，相關供應鏈持續備料，IC 設計需求將逐步拉升，對岸的晶圓代工廠因產能滿載開始漲價，這時真的是 IC 設計股大漲的好時機。(2330-TW) 台積電漲價也將推升純 IP 股的收入，第三季手機也將有大量 AI 手機還有 AI PC 上市，整個大趨勢不會因為一點風吹草動就改變。

另外還有 GB200 題材相關股，像 (6695-TW) 芯鼎也是跟隨台積電發展日本市場，早盤最高達 82.3 元，股價就是強，這次先拿下日本新創 AI 公司 ASIC 案子，成功跨入 ASIC，同時具備 AI 題材，並且是緊跟著台積電日本設廠搶進日本市場跑最快的公司，六月可望有 NRE 推升營收，股價在整理完畢與題材的帶動下，有機會挑戰今年的 1 月高點，拉回都是找買點。

鄭瑞宗分析師進一步指出，GB200 出貨箭在弦上不得不發，(6449-TW) 鈺邦拿下獨家訂單之外，還有「GB200 精品股 3XXX」也拿到認證與大單，確定打入 GB200 供應鏈，目前資料中心、AI 相關客戶都屬於 HPC(高效能運算) 部門，客戶拉貨很急，交期都將提前，AI 伺服器新品單價又高，將持續推升毛利率，今年每股盈餘估高度成長，明年有機會超過 XX 元，本益比 25~30 倍，上檔無壓力，股價將逐步推升，最近市場資金會開始轉進高 EPS 的股票，這類股票就會大漲。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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