〈台股盤後〉電子權值股整兵 金融股填息失靈 跌37點收23879點

美國總統候選人川普昨日在賓州造勢時遇刺，市場追價意願有限，台股今 (15) 日早盤開高，最高一度上漲 102 點，但在權值股同步修正下，指數迅速拉回翻黑，終場小跌 37.57 點，收在 23879.36 點，力守十日線，成交值 4605 億元，較上周五明顯收斂。