〈台股盤後〉電子權值股整兵 金融股填息失靈 跌37點收23879點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 13:49
美國總統候選人川普昨日在賓州造勢時遇刺，市場追價意願有限，台股今 (15) 日早盤開高，最高一度上漲 102 點，但在權值股同步修正下，指數迅速拉回翻黑，終場小跌 37.57 點，收在 23879.36 點，力守十日線，成交值 4605 億元，較上周五明顯收斂。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 盤中近 1%，最終收平盤，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆收在平盤附近，金控類股受中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW) 除息行情失靈，族群賣壓沉重，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅都達 1% 以上，拖累大盤走勢。
今日成交重心在重電族群，指標股中興電 (1513-TW) 續漲近 2%，再創歷史新高價，成交值更位列台股第三名，連帶拉抬華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 同步上漲，漲幅皆約半根以上，族群漲勢相當凌厲。
另外，神盾集團表現也亮眼，神盾 (6462-TW) 盤中亮燈，終場收漲近 9%，安格 (6684-TW)、安國 (8054-TW) 與芯鼎 (6695-TW) 三家全數漲停，其他如迅杰 (6243-TW)、鈺寶 (3150-TW) 以及晶相光 (3530-TW) 都有 3-5% 不等漲幅。
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