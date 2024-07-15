search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股盤後〉電子權值股整兵 金融股填息失靈 跌37點收23879點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 13:49

cover image of news article
〈台股盤後〉權值股休兵 指數小跌37點收23879點 力守十日線。(鉅亨網資料照)

美國總統候選人川普昨日在賓州造勢時遇刺，市場追價意願有限，台股今 (15) 日早盤開高，最高一度上漲 102 點，但在權值股同步修正下，指數迅速拉回翻黑，終場小跌 37.57 點，收在 23879.36 點，力守十日線，成交值 4605 億元，較上周五明顯收斂。

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 盤中近 1%，最終收平盤，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆收在平盤附近，金控類股受中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW) 除息行情失靈，族群賣壓沉重，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅都達 1% 以上，拖累大盤走勢。

今日成交重心在重電族群，指標股中興電 (1513-TW) 續漲近 2%，再創歷史新高價，成交值更位列台股第三名，連帶拉抬華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 同步上漲，漲幅皆約半根以上，族群漲勢相當凌厲。

另外，神盾集團表現也亮眼，神盾 (6462-TW) 盤中亮燈，終場收漲近 9%，安格 (6684-TW)、安國 (8054-TW) 與芯鼎 (6695-TW) 三家全數漲停，其他如迅杰 (6243-TW)、鈺寶 (3150-TW) 以及晶相光 (3530-TW) 都有 3-5% 不等漲幅。

文章標籤

台股台積電鴻海聯發科重電AI神盾

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10400.00%
中興電235.51.73%
鴻海216.50.23%
聯發科1355-0.37%
中信金37.65-1.95%
國票金15.75-0.94%
富邦金90.9-1.09%
國泰金65-1.07%
華城9605.84%
芯鼎769.99%
士電304.54.46%
神盾2978.79%
安格94.49.90%
安國165.59.97%
迅杰61.55.85%
晶相光1043.48%
鈺寶-創434.37%
台積電187.341.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
中興電

63.16%

勝率
偏強
神盾

90.91%

勝率
偏強
安格

76.92%

勝率
偏強
安國

77.78%

勝率

#偏強機會股

偏強
中興電

63.16%

勝率
偏強
士電

77.78%

勝率

#波段上揚股

偏強
中興電

63.16%

勝率
偏強
士電

77.78%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
中信金

71.43%

勝率
中強短弱
鴻海

79.17%

勝率
中強短弱
聯發科

72%

勝率
中強短弱
國票金

68.18%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
芯鼎

76.92%

勝率
偏強
安格

76.92%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty