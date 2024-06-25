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【量大強漲股整理】蘋果來台設立資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能，該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-06-25 17:46

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【量大強漲股整理】蘋果來台設立資料中心 (圖:shutterstock)

加權指數，今日開低走高，終場上漲 62.27 點，收在 22875.97 點，成交量 4648 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 127.74 億，投信買超 41.75 億，自營商賣超 25.73 億，三大法人合計賣超 111.72 億。 

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.67%，標普 500 指數下跌 0.31%，納指下跌 1.09%，費半下跌 3.02%，(NVDA-US)輝達，股價重挫 6.68%，收在 118.11 美元，連續三個交易日收黑，費城半導體指數受到拖累大跌，30 檔成分股中有 29 檔下跌，主要是因為股價急漲後回檔，再加上執行長黃仁勳的賣股動作，讓輝達投資人紛紛獲利出場，造成巨大的賣壓，本周三即將召開股東會，說明營運狀況和未來展望，預期有機會釋出正面訊息，整理後將有機會在上，台股方面，加權指數，今日開低震盪，盤中下跌逾 300 點，權值股早盤普遍熄火，由 (2317-TW) 鴻海、(2330-TW)台積電、金融股擺尾，、航運、重電族群逆勢走揚下，指數由黑翻紅，終場收漲 62 點，收在 22875.97 點，今日收量縮帶下影線紅 K 棒，預期加權指數短線震盪後，有望再度上攻，挑戰歷史新高；本周五即將公布聯準會最關注的 PCE 通膨指標，目前美國 5 月 PCE 預期 2.62% ，核心 PCE 預期 2.56%，低於預期將有利於降息。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.53%，收在 945 元，先進製程晶圓代工能量所向披靡，客戶蜂擁而至，即便今年將擴增三倍 3 奈米製程產能，仍供不應求，享盡 AI 熱潮紅利，競爭對手苦苦追趕，仍難望其項背；(2317-TW)鴻海，上漲 2.43%，收在 211 元，鴻海旗下 Foxconn Singapore 已獲得許可，將在越南一座工廠投資 3.83 億美元（約新台幣 124 億元），生產印刷電路板（PCB），每年生產 279 萬件產品；(2454-TW)聯發科，下跌 1.77%，收在 1385 元，聯發科可望拿下 (MSFT-US) 微軟 Surface 筆電的新訂單，預期將會以 Arm 架構晶片切入市場。目前在 Arm 架構市場正積極開發 AI 筆電專用的 CPU，預期明年開始放量出貨，有機會拿下更多原先是 x86 架構 CPU 的市占率。

今日的盤勢震盪加劇，蘋果概念股，夾持著多元題材下，持續在盤面上有所表現，如同我們先前預告的 (3008-TW) 大立光、(3406-TW)玉晶光，雙雙逆勢大盤再創波度新高! 整整在預告後大漲超過兩成以上! 驗證佳螢經濟日報連 8 屆選股冠軍的實力!

(AAPL-US) 蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，
也因為部分零組件規格升級，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，上漲 4.41%，收在 2720 元，再創波段新高，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，5 月合併營收為 34.86 億，年增 32.7%，攀上四個月來高點，法人目標價上看 3250 元；(3406-TW) 玉晶光，上漲 3.85%，收在 675 元，5 月合併營收為 15.5 億，年增 110%，法人預估，有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，也獨家供應蘋果 MR 頭盔新品 Vision Pro 鏡頭模組 Pancake lens，2025 年有望迎來全新成長動能，目標價上看 700。 

(NVDA-US) 輝達，要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，綠電合約高達百億度電以上，綠電族群有望長期受惠；(6869-TW) 雲豹能源，上漲 5.98%，收在 195 元，再創歷史新高，5 月營收 2.57 億，月增 21%，年增 59%，發言人張建偉表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，雲豹能源目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收；(6806-TW) 森崴能源，上漲 3.5%，收在 148 元，再創波段新高，5 月營收 14.02 億，月增 10%，年增 152%，子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台，表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段，2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億，總營收將翻倍成長。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題；(6290-TW)良維，上漲 2.63%，收在 89.9 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，未來營收和獲利將雙雙成長。

(AAPL-US)蘋果來台設立資料中心，資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，成為繼 Google、亞馬遜 AWS、微軟、輝達（NVIDIA）之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波 AI 伺服器拉貨動能與綠電搶購潮，加上蘋果衝刺 AI 布局，擴大尋求盟友助陣，在既有的 OpenAI 之外，傳出也要與 Meta 與 Google 等科技巨頭合作，要將 AI 模型整合進蘋果 AI 平台 Apple Intelligence。    隨著 Meta 與 Google 可望加入蘋果 AI 生態系，業界看好將進一步推升 AI 伺服器需求大開，（2382-TW）廣達、(2356-TW)英業達、(6669-TW)緯穎，等代工大廠也跟著受惠，另外 (2454-TW) 聯發科轉投資 (6533-TW) 晶心科為 Meta 自研晶片合作夥伴，也將大啖商機。

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蘋果將來台設立資料中心
引爆新一波 AI 伺服器
拉貨動能與綠電搶購潮
眾多個股中誰最有潛力脫穎而出
都在影片中分析給你知道
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