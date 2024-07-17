〈房產〉豪宅西華富邦高樓地主戶出脫 兩戶交易達7.3億元入袋

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 11:43

台北市大直指標豪宅「西華富邦」，6 月揭露 2 戶高樓層交易，兩位不同自然人分別以總價約 3.67 億元各買一戶，平均單價 244-245 萬元，也讓持有 9 年的地主戶 7.3 億入袋。對照同樓層交易，隔壁含裝潢戶在 2021 年時以每坪 233 萬元成交，這次新買方每坪高出近 10 萬元買下，短短 3 年就高出 5.2%，等於光一戶房價就多付了 2000 多萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」屋齡已屆九年，不過因為戶數多，高樓層單價高，因此目前還有部分餘屋待售，這類豪宅高樓層或頂樓戶多半先由地主戶保留持有，往往惜售等待合適的豪客，成交價格也常是同社區高價。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，2024 年至今台北摩天豪宅交易案共有 9 筆，其中有 8 筆單價都站上 200 萬元俱樂部，其中包括「西華富邦」5 筆，單價落在 209.6-245 萬元之間；另外還有信義區「琢白」的中高樓層交易，單價 231.7 萬元，以及「One Park Taipei 元利信義聯勤」2 筆，單價都為 266 萬元；而天母最高樓豪宅「華固天鑄」中高樓層，單價 168.1 萬元。

張旭嵐指出，台北市超高樓豪宅高低樓層價差大，選擇高樓層者多半看上景觀好，隱密性高，居高臨下的氣勢，代表身分地位，也有事業再上高樓的寓意；而選擇低樓層戶者，能以較低門檻取得豪宅門票，同享優質公設和服務，甚至有些社區宴會廳或游泳池，也設在高樓層，一樣可以飽覽高樓層景觀，也是許多企業規劃豪宅招待所時的購買考量。