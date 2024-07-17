買不到房買營建股 類股指數今盤中再創新高 今年來跑贏大盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 15:43

台股集中市場營建類股指數今 (17) 日盤中以 687.21 點再創新高，收盤指數報 674.97 點，類股成交值高達 213 億元，2024 年以來營建類股指數漲幅達 56.73%，又跑贏大盤 32.56% 的漲幅。主要受惠房市買氣增溫，預售市場也亮出不錯的成交單，而過去幾年不少建商也累積許多預售案等待交屋。

同時，股市資金成為房市背後重要推手，而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因。且推估營建類股指數並可能因眾多因素推升突破 700 點。

統計顯示，去年底營建類股指數收在 430.66，今日盤中最高衝到將近 687，收在 674.97，累計今年營建類股漲幅 56.7%，並有多檔營建股股價在百元以上，此波營建類股上漲除了交屋入帳外，區域建商也受到科技業在中南部投資帶動，漲幅顯著。