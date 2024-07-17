買不到房買營建股 類股指數今盤中再創新高 今年來跑贏大盤
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 15:43
台股集中市場營建類股指數今 (17) 日盤中以 687.21 點再創新高，收盤指數報 674.97 點，類股成交值高達 213 億元，2024 年以來營建類股指數漲幅達 56.73%，又跑贏大盤 32.56% 的漲幅。主要受惠房市買氣增溫，預售市場也亮出不錯的成交單，而過去幾年不少建商也累積許多預售案等待交屋。
同時，股市資金成為房市背後重要推手，而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因。且推估營建類股指數並可能因眾多因素推升突破 700 點。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場買氣暢旺，個案銷售速度快且價格仍在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現打不贏就加入的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方都在市場上，供給端又跟不上，讓短期市場出現供不應求的狀況，短期內雖然政策針對新青安抓漏，但並未改變民眾對房市預期，可能要看是否有新的政策或者股市是否降溫。
統計顯示，去年底營建類股指數收在 430.66，今日盤中最高衝到將近 687，收在 674.97，累計今年營建類股漲幅 56.7%，並有多檔營建股股價在百元以上，此波營建類股上漲除了交屋入帳外，區域建商也受到科技業在中南部投資帶動，漲幅顯著。
張陳浩指出，包括抗通膨及因股市的走高帶動市場資產配置思維的改變都是推升台灣房市走揚都是重要原因，但在目前台灣通膨的走勢並不明顯，加上台灣央行的管制措施並沒有放手，現階段的營建類股指數整理後已站上高點，但相對在第四季台股還有攻高可能，加上美國降息的推升資金進入台灣市場，推估營建股指數在資產配置的考量之下，整理後還有續攻占 700 點之上高點可能。
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