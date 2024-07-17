盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額98.43億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04
台股今日建材營造業類股表現強勁，17日10:04相關指數上漲2.94%，總成交額98.43億元，大盤占比4.79%。
該產業上漲家數50、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股華固(2548-TW)17日10:04股價上漲15.5元，報171.5元，漲幅9.94%。
建材營造近5日上漲9.05%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.05%
|+0.41%
|近一月
|+6.39%
|+6.63%
|近三月
|+29.95%
|+20.58%
|近六月
|+57.69%
|+38.34%
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