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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額98.43億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04

台股今日建材營造業類股表現強勁，17日10:04相關指數上漲2.94%，總成交額98.43億元，大盤占比4.79%。

該產業上漲家數50、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股華固(2548-TW)17日10:04股價上漲15.5元，報171.5元，漲幅9.94%。

建材營造近5日上漲9.05%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +9.05% +0.41%
近一月 +6.39% +6.63%
近三月 +29.95% +20.58%
近六月 +57.69% +38.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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