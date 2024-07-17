盤中速報 - 英濟(3294)急拉3.07%報43.6元，成交10,755張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04
英濟(3294-TW)近5分K漲速3.07%，17日10:04報43.6元，成交10,755張，今日漲幅為4.31％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
英濟(3294-TW)近5日股價上漲19.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.07%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,787 張
- 外資買賣超：+1,613 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+174 張
- 融資增減：+1,608 張
- 融券增減：+182 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 智崴(5263)大漲7.54%，報192.5元
- 盤中速報 - 日成-KY(4807)急拉3.8%報21.85元，成交101張
- 盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額14.48億
- 盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額22.86億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇