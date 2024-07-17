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鉅亨速報

盤中速報 - 英濟(3294)急拉3.07%報43.6元，成交10,755張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04

英濟(3294-TW)近5分K漲速3.07%，17日10:04報43.6元，成交10,755張，今日漲幅為4.31％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

英濟(3294-TW)近5日股價上漲19.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.07%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,787 張
  • 外資買賣超：+1,613 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+174 張
  • 融資增減：+1,608 張
  • 融券增減：+182 張

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