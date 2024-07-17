盤中速報 - 興富發(2542)急跌-3.57%報65.0元，成交8,017張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10
興富發(2542-TW)近5分K跌速3.57%，17日09:10報65.0元，成交8,017張，今日漲幅為0.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興富發(2542-TW)近5日股價上漲17.95%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲9.05%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,405 張
- 外資買賣超：+2,313 張
- 投信買賣超：+251 張
- 自營商買賣超：+5,841 張
- 融資增減：+12,850 張
- 融券增減：+73 張
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