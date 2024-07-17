search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 興富發(2542)急跌-3.57%報65.0元，成交8,017張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

興富發(2542-TW)近5分K跌速3.57%，17日09:10報65.0元，成交8,017張，今日漲幅為0.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

興富發(2542-TW)近5日股價上漲17.95%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲9.05%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,405 張
  • 外資買賣超：+2,313 張
  • 投信買賣超：+251 張
  • 自營商買賣超：+5,841 張
  • 融資增減：+12,850 張
  • 融券增減：+73 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23977.01-0.08%
興富發65.61.86%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
興富發

95%

勝率

#法人看好股

偏強
興富發

95%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty