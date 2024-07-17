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鉅亨速報

盤中速報 - 富裔(6264)股價拉至漲停，漲停價16.7元，成交2,336張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:11

富裔(6264-TW)17日11:11上漲1.5元，股價漲停報16.7元，委買689,000張，成交2,336張。

主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數近5日上漲9.27%。

富裔(6264-TW)近5日股價上漲16.92%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+175 張
  • 外資買賣超：+149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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