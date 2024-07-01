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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、興富發 (2542-TW)、遠東新 (1402-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、友達 (2409-TW)、興富發 (2542-TW)、遠東新 (1402-TW)、新光金 (2888-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、興富發 (2542-TW)、新光金 (2888-TW)、華通 (2313-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大金 (2885-TW)、華通 (2313-TW)

5. 外資當日 (28) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大金 (2885-TW)、旺宏 (2337-TW)、華通 (2313-TW)
 

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相關行情

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友達17.80.56%
興富發52.1-2.43%
遠東新35.25-2.08%
玉山金28.55-0.17%
新光金9.842.29%
華通81.40.00%
元大金32.050.94%
旺宏26.05-0.19%
元大台灣價值高息10.170.59%

相關權證

華通法興 槓桿5.33
華通法興 槓桿4.63
旺宏法興 槓桿7.77
旺宏法興 槓桿0.57
友達法興 槓桿18.99
友達法興 槓桿11.13
玉山金法興 槓桿8.16

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#動能指標下跌股

偏強
興富發

90.48%

勝率
偏弱
旺宏

79.31%

勝率
中強短弱
遠東新

64%

勝率

#波段回檔股

偏弱
旺宏

79.31%

勝率
中強短弱
遠東新

64%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
華通

95%

勝率

#波段上揚股

偏強
新光金

81.25%

勝率

#利空進貨

偏強
新光金

81.25%

勝率

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