〈台股開盤〉台積電黑臉拖累跌逾百點 營建、金融及AI族群撐盤
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 09:32
台股今 (10) 日在台積電拉回修正下，開盤一度跌逾百點，最低跌至 23728.65 點，不過隨後跌幅收斂，仍站穩 5 日線，預估成交量 5100 億元。營建、金融族群為盤面上的亮點，AI 族群今天也續強。
權值股今天普遍回檔修正，台積電 (2330-TW) 開盤跌 20 元，跌幅逾 2%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.68%，鴻海 (2317-TW) 也跌 0.89%，日月光 (3711-TW) 開高走低，在平盤附近遊走，台達電 (2308-TW) 則小漲 0.73%。
營建類股今天漲勢凌厲，興富發 (2542-TW) 漲幅逾 8%，欣巴巴 (9906-TW)、皇昌 (2543-TW)、京城 (2524-TW)、大將 (1453-TW) 及聯上發 (2537-TW) 皆漲逾半根停板，皇翔 (2545-TW)、建國 (5515-TW)、基泰 (2538-TW)、宏璟 (2527-TW) 及達麗 (6177-TW) 皆有 3 至 4% 的漲幅。
金融族群為盤面上另一亮點，富邦金 (2881-TW) 漲逾 4%，開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台產 (2832-TW)、三商壽 (2867-TW) 及群益證 (6005-TW) 漲逾 2%，國泰金 (2882-TW)、高雄銀 (2836-TW) 也有超過 1% 的漲幅。
AI 族群今天續強，藍天 (2362-TW) 強攻漲停鎖住 57.2 元，宏碁 (2353-TW)、昆盈 (2365-TW) 漲逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW) 漲逾 4%，仁寶 (2454-TW) 漲逾 3%，華碩 (2357-TW) 晟銘電 (3013-TW) 漲逾 2%。廣達 (2382-TW)、和碩(4938-TW)、精英(2331-TW) 則漲逾 1%。
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