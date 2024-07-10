〈台股開盤〉台積電黑臉拖累跌逾百點 營建、金融及AI族群撐盤

台股今 (10) 日在台積電拉回修正下，開盤一度跌逾百點，最低跌至 23728.65 點，不過隨後跌幅收斂，仍站穩 5 日線，預估成交量 5100 億元。營建、金融族群為盤面上的亮點，AI 族群今天也續強。