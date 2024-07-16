台南首座水資源保育主題教育場館 安平再生水廠環教中心啟用

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 17:53

欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工負責的「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」，在今 (16) 日舉行環境教育中心開幕典禮。欣陸投控指出，此一計劃自 2020 年簽約後，歷經四年，先後完成再生水廠、長達 24 公里之內外輸配水管網、再生水高階處理設施、配水池之興建，及此次啟用的環境教育中心。

欣陸投控指出，安平再生水廠環教中心是台南市第一座以水資源保育為主題的教育場館，整體設計以「水」作為靈感，傳達珍惜水資源的重要性。

欣達環工目前有 5 座包含環境教育的水資中心正在營運，除本次的安平再生水廠之外，也包含「淡水水資源回收中心」、「埔頂水資源回收中心」、「高雄鳳山水資源中心」以及「高雄臨海水資源中心」等，除污水處理範圍遍佈全台，欣達環工更積極打造寓教於樂的親水環境，體現水資源處理的核心價值。

欣達環工執行長周黎明今天表示，這座環境教育中心，讓安平再生水廠不再只是冰冷的廠房，而是有溫度和深度的教學場所。透過政府的妥善規劃、民間公司的執行力，環境教育可以更真實的呈現在民眾的眼前，展現政府與民間攜手合作所發揮的積極及有效性。

周黎明進一步指出，環教中心一樓視聽教室內設有環境教育解說、說故事及 DIY 場域；二樓戶外空間及頂樓廣場等開放空間，則可提供當地居民日常休閒活動及利用，將再生水廠打造成親民的休閒環境。