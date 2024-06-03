〈ESG狂潮〉欣陸投控由殷琪續任董事長 強調欣陸持續關注ESG課題

欣陸投控 ( 3703-TW ) 今 (3) 日召開股東會，通過 2023 年稅後純益為 17.17 億元，每股純益 2.09 元，股利配發每股現金 1.5 元，欣陸投控今天並完成董事改選，殷琪並在新一屆董事會中獲推選續任董事長。殷琪並強調，欣陸關注 ESG 課題，持續投入水資源及再生能源利用。

欣陸投控董事長殷琪今天在會中表示，「在市場景氣受貨幣緊縮、升息等大環境影響挑戰下，欣陸投控展現經營韌性，三大事業體在獲利貢獻以及事業發展上更加均衡。同時，欣陸投控關注 ESG 永續發展課題。持續投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營的理念，提升企業的長期價值。