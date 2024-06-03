〈ESG狂潮〉欣陸投控由殷琪續任董事長 強調欣陸持續關注ESG課題
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 20:07
欣陸投控 (3703-TW) 今 (3) 日召開股東會，通過 2023 年稅後純益為 17.17 億元，每股純益 2.09 元，股利配發每股現金 1.5 元，欣陸投控今天並完成董事改選，殷琪並在新一屆董事會中獲推選續任董事長。殷琪並強調，欣陸關注 ESG 課題，持續投入水資源及再生能源利用。
欣陸投控董事長殷琪今天在會中表示，「在市場景氣受貨幣緊縮、升息等大環境影響挑戰下，欣陸投控展現經營韌性，三大事業體在獲利貢獻以及事業發展上更加均衡。同時，欣陸投控關注 ESG 永續發展課題。持續投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營的理念，提升企業的長期價值。
欣陸投控也於此次股東會進行董事改選。改選結果由維達開發代表人殷琪、維達開發代表人郭蕙玉、漢德建設代表人黃金龍及漢德建設代表人江雄先生當選為本屆董事。獨立董事席次則由莊謙信、許瓊蓮及魏秋瑞當選。殷琪並在新一屆董事會中獲推選續任董事長。
根據欣陸投控 2024 年 4 月營收及第一季財報資料指出，欣陸投控 2024 年 1-4 月累計自結合併營收為 89.26 億元，較去年同期減少 4.1%。截至 2024 年第一季底，大陸工程營收存量為 1012 億元，再創歷史新高。
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