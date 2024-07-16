「紡織循環聯盟」成立「紡織生態系」串連遠東SOGO、新光紡織、迪卡儂等66業者

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-16 20:26

在環境部催生下，首次結合紡織品上中下游產業鏈，跨產官學研各領域，整合最源頭的綠色設計、綠色製造、至消費者「以租代買」的二手衣平台業者都納入的「紡織消費聯盟」，於今（16）日舉辦成立大會，共有 66 位成員加入，包括遠東 SOGO、迪卡儂、歐都納、新光紡織等企業龍頭都在列。

環境部次長沈志修指出，紡織業為全球主要產業之一，溫室氣體排放量佔 4%，近年來快時尚潮流增加民眾衣物汰舊換新頻率，產生大量的消費後廢棄物，國際正在著手改善時尚循環，例如歐盟提出「2030 永續循環紡織」要求業者從設計、負責回收等作為達成「T to T ，紡織到紡織」並規範要以數位護照進行資訊揭露等。

此外，為導引環保化設計概念與人才培育，並適時掌握最新環保法規與相關政策，紡織循環聯盟也邀請學術單位、研究單位與政府單位一同共襄盛舉，建立產官學研溝通交流平台，後續聯盟將以推動「紡織品綠色設計、紡織品循環採購、鼓勵紡織產業創新、促進永續消費行為、建立再生纖維認驗證機制及輔導設置智慧分選設施」為 6 大目標，由聯盟成員共同推動紡織循環相關工作，沈志修並在活動現場頒發「永續時尚標誌」予聯盟成員。

南亞塑膠工業股份有限公司副總經理陳志文指出，為達成 2050 淨零目標，他們致力於生產單一材質產品以利回收與精進回收能力，以做好生產者責任。從 2007 年展開保特瓶回收，至今已達 280 億支，減碳效果等於 1550 座大安森林公園。目前以能生產回收料含 50％的回收粒，處理邊角料與舊衣的工廠也即將量產。

太平洋崇光百貨副總經理楊政憲表示，百貨公司不可能不賣東西，但可以和消費者一起努力「消費但不浪費」，例如募集消費者以 app 追蹤二手衣流向，瞭解舊衣成為繼續使用的二手衣、或製作為再生料或是燃料、在刊物中推薦綠色產品及推廣資源循環理念，並邀請裁縫協助員工將舊衣進行修補或改造等行動。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，繼食品、電子電機產品之後，紡織循環聯盟係第三個在環境部規劃下協助成立的產業生態系，第四個是回收處理業。該署先前即訂定「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」，邀請品牌服飾業及百貨零售業加入「永續時尚聯盟」，鼓勵品牌服飾業可以設計材質單一或使用再生料的服飾、提供衣物維修或回收服務、設置二手衣專賣區等措施，促進品牌服飾逆向回收與循環。

賴瑩瑩也呼籲公部門機關、學校與民間企業共同推動紡織品循環採購，可參依「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」，儘量採購材質單一比率達 90% 以上符合環保化設計的制服或活動衣服，也可透過採購規範請供應商提供舊衣回收、維修或保固等方式，提升紡織品回收循環再利用。