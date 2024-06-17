欣陸旗下大陸工程承攬北市「南港調車場都市更新案」今動工

大陸工程執行長 Mr. Simon Buttery 表示，能參與全台開發面積及效益最大的都市更新案，這是對大陸工程執行大型複合式開發案能力的肯定。隨著全台進入大都更時代，大陸工程將憑藉優異的工程實績，運用創新科技，以專業持續參與地方都更計畫。