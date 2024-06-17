欣陸旗下大陸工程承攬北市「南港調車場都市更新案」今動工
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 14:33
台北市「南港調車場都市更新案」今 (18) 日舉行開工動土典禮，由欣陸投控 (3703-TW) 旗下營建工程事業大陸工程負責更新單元一主體新建工程 (南港國際單元一案)。此一都更案位於南港台北流行音樂中心旁，完工後將成為兼具生態與綠能之遊、憩、旅、宿、商業服務中心，轉身成為台北東區門戶新地標。
欣陸投控指出，由大陸工程取得南港國際單元一主體工程案，合約金額為 107.1 億元。
大陸工程執行長 Mr. Simon Buttery 表示，能參與全台開發面積及效益最大的都市更新案，這是對大陸工程執行大型複合式開發案能力的肯定。隨著全台進入大都更時代，大陸工程將憑藉優異的工程實績，運用創新科技，以專業持續參與地方都更計畫。
南港國際單元一案，基地面積為 2 萬 3672 平方公尺 (約 7173.33 坪)。工程內容主要將打造以商場裙樓為基，上立塔樓的系列建物，其中地上 1-4 樓為多元化商場空間，5 樓空中露台上施作 3 棟地上 21 層 SRC 構造住宅大樓、1 棟地上 18 層 SS 構造商辦大樓、1 棟地上 19 層 SS 構造飯店大樓及共構的地下 5 層樓地下室。
今天大陸工程動工的台北市「南港調車場都市更新案」，合計占地 5.44 公頃，為臺鐵公司（前台鐵局）為活化原台鐵南港調車場土地資產，結盟由國泰人壽、國泰建設 (2501-TW)、三商美邦人壽 (2867-TW)、華泰大飯店及國泰商旅共同投資成立的南港國際一、南港國際二股份有限公司，所進行之都市更新案。
欣陸投控指出，截至 2024 年第一季底，大陸工程營收存量為 1,012 億元，相當於其 2023 年合併營收的 4.9 倍。
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