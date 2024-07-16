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台積電法說前半導體聚光！營建基泰、聯上發亮漲停？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-07-16 15:34

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台積電法說前半導體聚光！營建基泰、聯上發亮漲停？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 美國前總統川普遇襲未遂，聯準會 (Fed) 主席樂觀前景, 鮑爾釋樂觀前景，美股 (15) 日四大指數全數走揚，道瓊指數站上歷史新高，收 40,211.72 點。

2. 台股 (16) 日開高震盪走高，資訊服務、營建與汽車類股買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW) 扮演撐盤要角，上漲 1.44% 來到 1055 元，加指數終場上漲 117.89 點，收 23997.25 點。

3. 營建股表現亮眼, 基泰 (2538-TW)、聯上發(2537-TW)、欣巴巴(9906-TW) 亮燈漲停；受惠台積電 (2330-TW) 法說會前夕，包括緯創 (3231-TW)、祥碩(5269-TW)、勤誠(8210-TW)、智原(3035-TW) 走勢強勁。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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基泰22.5510.00%
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#多頭均線上攻

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#帶量突破均線糾結

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