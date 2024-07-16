台積電法說前半導體聚光！營建基泰、聯上發亮漲停？今日盤勢重點一文掌握

2. 台股 (16) 日開高震盪走高，資訊服務、營建與汽車類股買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW) 扮演撐盤要角，上漲 1.44% 來到 1055 元，加指數終場上漲 117.89 點，收 23997.25 點。