search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 復華次順位金融債(00790B)次交易(17)日除息0.59元，參考價56.21元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

復華次順位金融債(00790B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.59元。

首日參考價為56.21元，相較今日收盤價56.80元，息值合計為0.59元，股息殖利率1.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 56.80 0.59 1.04% 0.0
2024/04/23 54.6 0.588 1.08% 0.0
2024/01/18 54.65 0.6 1.1% 0.0
2023/10/24 48.9 0.587 1.2% 0.0
2023/07/19 52.5 0.574 1.09% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
復華次順位金融債56.80.18%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty