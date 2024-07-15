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鉅亨速報

盤後速報 - 天虹(6937)次交易(16)日除息2元，參考價314.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:07

天虹(6937-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為314.0元，相較今日收盤價316.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 316.00 2.0 0.63% 0.0
2023/08/17 219.0 1.0 0.46% 0.0

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