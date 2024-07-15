大同有望打入印尼資料中心 獲選進入驗證階段

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-15 19:12

大同 (2371-TW) 攜手旗下大世科 (8099-TW) 積極拓展海外資料中心市場，今 (15) 日指出有望打入印尼資料中心。大同透露，已獲得印尼新首都政府的邀請，參與建置 AI 資料中心，並正式進入概念驗證 (POC) 階段。

大同說明，根據印尼努山塔拉 (Nusantara) 政府的計劃，預計將該地區打造為高科技森林城市，第一階段將斥資 327 億美元用於基礎設施建置，規劃居民與企業 100% 與數位及 IT 連結，因此將積極規劃 AI 運算資料中心的建置。

大同進一步提到，此次攜手大世科以及國內知名業者，組成專業團隊進行軟硬體與應用面規劃，提案規格包含 1 萬核心數的 CPU、記憶體容量 17PB，並搭載輝達 (NVDA-US)H100 為核心算力進行效能更佳的生成式運算，通過印尼新首都努山塔拉資本綠色與數位轉型管理局的提案評估，取得資格參與第二階段的概念驗證。