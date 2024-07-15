營收進度百分比策略 找到基本面增長且技術面多頭排列的選股方法

鉅亨研報 2024-07-15 16:26

美國 6 月 CPI 年增 3% 低於預期，進入降息循環的聲浪越來越強，經濟好消息卻倒打台北股市盤中一度下挫 600 點，股價抗跌且營收績優股應該怎麼找?

一、景氣信號續亮黃紅燈

台股 1 萬點的時候跌 600 點值得擔憂，可是當基期來到 2 萬 4000 點，下跌 600 點或許僅是略微降溫一下，我們具體觀察上週五 (7/12) 台北股市盤中一度下挫 600 點，收盤下跌 473 點月線呈現上揚走勢，未來的扣抵範圍落在 22500-23400 之間，換句話說月線扣抵位在相對低的區域，支撐性依舊足夠，而股市跌點最主要來自台積電下跌 3.7%，對於投資人來說或許也已習慣一個人的武林，指數漲跌多半來自台積電的影響。

觀察市場動態還是要看基本面發展，景氣對策信號連續 2 個月呈黃紅燈，國發會表示『出口逐步改善，經濟復甦力道比預期好』，將股價對比景氣燈號，可以發現台股市場的熱度隨著景氣燈號有同向變動關係，判斷後續還有一段上升的過程，因此投資人不需要拘泥於現在的點數是多少，而是應該把握本次的景氣上行週期。

二、營收進度百分比 股價多頭排列

除了總體環境利好股市發展，近期最新公布 6 月份營收也是很重要的參考依據，營收是獲利的起源，成長是股價的催化劑，選股方向可以觀察營收進度百分比，也就是目前累計營收相比去年全年營收的比例。

我們可以採用簡單的平均分布方式，假設已經公布了 3 個月營收，那麼營收進度百分比的基準門檻值就是 25%，同理以此類推已經公布了 6 個月營收，那麼營收進度百分比的基準就是 50%，反過來說達標一半只是應該有的表現，我們希望挑選營收進度更為出色的個股，所以在這個範例是以 55% 作為準則，日收盤價也要站穩均線之上，也就是兼顧基本面與技術面的營收進度百分比選股策略，利用 XQ 全球贏家相關條件以及備註如下。

條件:

1. 營收進度百分比大於 55%

2. 最近 20 日成交量都大於 5,000 張

3. 日收盤價站穩均線 (大於 20、60 日平均值)

備註:

1. 個股以營收進度百分比由大至小排序

以排序第 1 檔為範例，目前已公布 1-6 月累計營收 30.57 億元，去年整年營收則是 42.55 億元，營收進度百分比就是 71.85%，假設年營收維持 0% 增長，那麼接續的 6 個月需要賺取的營收就是 11.98 億元 (42.55 - 30.57)，換算平均每個月差不多就是 2 億元，然而去年同期的平均營收是 3.46 億元，所以由此可知營收進度百分比超前的公司，不但是現階段的焦點，也比較容易實現年營收正增長

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，基於現階段的營收觀察基本面表現，但能否持續繳出亮眼的營收還是要觀察產業變化或是法說會訊息。