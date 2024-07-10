大同受惠電力事業出貨力道強勁 6月營收月增逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 19:12
大同 (2371-TW)6 月受惠旗下電力事業群出貨力道強勁，今 (10) 日公告 6 月營收達 49.3 億元，年月雙成長，其中月增超過 2 成，寫下近 6 年來歷史同期新高。
大同 6 月營收 49.3 億元，月增 23.08%，年增 1.02%，為近 6 年來同期新高。第二季營收 128.35 億元，季增 18.6%，年減 3.1%。累計今年上半年營收 236.6 億元，年減 2.89%。
大同說明，受惠台電電力設備與變電所更新，帶動大同的變壓器拉貨，6 月業績表現較 5 月及去年同期倍增。電纜事業部分，電力電纜出貨同樣攀高，加上民間太陽能與儲能案場的需求，高效節能的非晶質變壓器表現亮眼，推升電力事業群 6 月成長雙位數百分比。
外銷市場方面，大同說明，6 月與阿肯色州政要會面，深入了解並持續討論阿肯色州的實際需求。此外，大同也同步深耕日本市場，今年打入日本電力公司供應鏈，拿下變壓器訂單。隨著美國、日本外銷市場有所斬獲，大同看好未來營運。
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