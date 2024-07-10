大同受惠電力事業出貨力道強勁 6月營收月增逾2成

大同 ( 2371-TW )6 月受惠旗下電力事業群出貨力道強勁，今 (10) 日公告 6 月營收達 49.3 億元，年月雙成長，其中月增超過 2 成，寫下近 6 年來歷史同期新高。

大同說明，受惠台電電力設備與變電所更新，帶動大同的變壓器拉貨，6 月業績表現較 5 月及去年同期倍增。電纜事業部分，電力電纜出貨同樣攀高，加上民間太陽能與儲能案場的需求，高效節能的非晶質變壓器表現亮眼，推升電力事業群 6 月成長雙位數百分比。