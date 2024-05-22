〈大同法說〉電力事業在手訂單逾百億 營收力拚年增25%

變壓器事業方面，大同積極投入海外市場布局，且 5 年內需求強勁。大同進一步指出，在日本市場中，大同為非晶質變壓器銷售至日本的最大台廠，今年開始也擴大發展日本的除能需求。北美市場方面，大同定調今年為北美變壓器元年，今年 4 月完成 UL 實驗室，今年除陸續出貨小型變壓器至北美，將鎖定大型變壓器生意，希望明年可以出貨。

電纜事業部分，大同指出 161kV 電纜將在今年第三季投產，預計可以提升 30% 的產能。且 345kV 電纜已投入定型中，預計 2027 年取得合格。智慧電表方面，大同也積極布局海外，成為日本唯一國外供應商，同時也進軍泰國與馬來西亞，2023 至 2027 年泰國低壓 AMI 五年計劃，預計建置 80 萬具電表；馬來西亞則預計在 2024 至 2026 年建置 AMI，總需求量達 560 萬具，商機上看 112 億新台幣。