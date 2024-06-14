美國阿肯色州前州長拜會大同 有助拓展美國重電市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-17 20:03

大同 (2371-TW) 積極搶攻美國重電市場，美國阿肯色州前州長 Mike Huckabee 今 (17) 日參訪大同總部 ，會晤董事長王光祥，雙方就美國電力基礎建設需求進行交流。大同表示，此次會晤有助大同拓展美國重電市場，且看好雙方合作創造雙贏。

Mike Huckabee 擔任阿肯色州長長達 11 年，也是現任阿肯色州長 Sarah Huckabee Sanders 的父親。Mike Huckabee 此行來台，除拜會府院高層部會首長，大同是 Mike Huckabee 唯一參訪的企業。

大同指出，大同為少數可提供一條龍整合服務的電業設備製造商，包括發電機、變壓器與電力電纜等，都可以提供相關服務，Mike Huckabe 也認為大同有其實力及競爭力，希望可以做到整網輸出。

大同進一步提到，Mike Huckabe 特別點出目前阿肯色州正在大力發展太陽能光場，因此在變壓器、馬達、電線設等設備需求強勁。Mike Huckabe 也期望可以全力支持阿肯色州相關光電基礎設施建置。

因此大同也透露，近期可望與阿肯色州電力公司簽署 MOU，若順利合作，代表除目前在美國加州、德州耕耘的重電事業，也將重電事業拓展至阿肯色州。