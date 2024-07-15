地緣政治升溫 星展看好黃金未來12個月到每盎司2500美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 20:32

星展銀行 (台灣) 今 (15) 日舉辦 2024 年第三季投資暨經濟展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國經濟下半年可望軟著陸，Fed 會將利率維持在高點更長的時間，但當消費和通膨進一步降溫，將可望啟動漸進式降息措施。在地緣政治衝突升級等原因下，星展看好黃金前景，未來 12 個月黃金的滾動目標價為每盎司 2,500 美元。

至於全球其他主要央行部分，陳昱嘉指出，歐洲央行已開始降息；日本維持利率不變，並縮減公債購買規模；中國央行則持續採取支持性政策，加大財政刺激力度。

外匯市場方面，隨著美國經濟表現趨緩，以及各國央行與聯準會推遲降息的態度趨於一致，再加上即將到來的美國大選增添的不確定性，均可能抑制美元的強勢表現。

陳昱嘉建議投資人可將資金配置於股票、債券和另類資產的均衡投資組合。股票市場端，除了聯準會即將降息的正面影響外，星展看好美國股市將在「貪婪通膨」效應和強勁的企業獲利前景下維持韌性；中國股市則可望受惠於股市評價面、政府支持性政策和企業獲利前景強勁，展現成長動能，並帶動亞洲不含日本（AxJ）的股市表現。類股部分，星展維持看好科技類股，且預期漲勢可望擴大至金融、能源、醫療保健類股，新興市場也將受惠。

隨著緊縮政策和經濟動能趨緩，佈局債市可望為投資人降低風險及帶來固定收益。陳昱嘉認為存續期間介於 1 至 3 年、評級為 A/BBB 的投資等級公司債，將可望直接受惠於降息啟動的收益。

此外，在高收益率支持，以及過去數季收益率曲線倒掛的反轉下，長天期債券更具吸引力。因此，投資人也可鎖定目前擁有較高利差優勢以及較大利率敏感度、存續期間介於 7 至 10 年、評級為 A/BBB 的投資等級公司債。