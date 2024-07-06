〈熱門股〉均豪單周飆漲36% 衝進百元俱樂部

設備廠均豪 (5443-TW) 在先進封裝領域耕耘多年，預計下半年就會相關機台就會正式出貨，此外，與昇陽半 (8028-TW) 合作，也跨足 Carrier Wafer 領域，營運迎來新一輪成長周期，在市場資金積極卡位下，單周上漲超過 36%，衝進百元俱樂部，收在 109 元。