迎接單有利轉機 柏承擬對江蘇南通廠現增提供金援

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-15 19:54

以「Quick Turn」生產模式起家的 PCB 廠柏承科技 (6141-TW) ，在中國大陸江蘇南通廠首期產能完成建置後，大力進行整合在大陸現有的昆山廠與南通廠資源，南通廠在 2024 年營運看見轉機，今年第四季可望出現單月轉盈，柏承擬對南通廠現金增資人民幣 5000 萬元，挹注現金流並支付設備款。

東承在華東的昆山及南通兩廠在爭取手機板以外的利基型產品，改善接單結構，法人估 2024 年柏承的營收在 25-30 億元，較 2023 年無顯著成長，但是朝虧損逐季縮小改善方向前進。依目前整體接單的進度來看，南通今年第四季可望出現單月轉盈。

柏承在整體接單結構上，台灣廠的樣品板、小量板及高層數晶圓測試板穩定成長，而在柏承的大陸華東昆山及南通兩廠部分，柏承的昆山廠擁有 HDI 製程，原承接來自大陸品牌手機 PCB 主板生產，就這區塊產品比重而言，對昆山廠營收占比原高達 50-60%，但目前的柏承經營決策上，也決定將昆山廠的手機板營收降至該廠的 20%。

柏承 2022 及 2023 年全年營運虧損，雖然在今年第一季營收提高到 7.57 億元，爲 7 季以來新高，實質上，是對報價過低且無合理利潤的手機板合約加速出貨以計算出未來可供分配到其他利基型接單的產能，而此一狀況反映在財報上，儘管首季營收提高，但毛利率下滑到負 23.71%，又明顯低於上季的 16.43% 及上季的 9.02%，稅後虧損 2.78 億元，每股虧損 2.45 元，虧損狀況也甚於上季及去年去年同期。而第二季柏承營收又下滑到 5.77 億元。

對於完成新建置的江蘇南通新廠，登記資本原爲人民幣 3 億元，最新決定再由昆山廠對其現增人民幣 5000 萬元，對於產能則規劃以全部 HDI 製程生產建置，總產能全部開出後將超越原有的昆山廠，且產線自動化程度高，同時，在手機板的原昆山廠生產之外，大陸的兩座廠區將進一步搶進利基型市場，柏承大陸的華東兩座廠區將進一步搶進光模塊、Micro LED 基板、類載板等利基型市場。